Газ будет по 30 грн? Когда в Украине может вырасти коммунальный тариф

МВФ пытается установить рыночную цену

Изменения коммунального тарифа на газ до конца войны, вероятнее всего, не будет. Стоимость в 7,96 грн за куб остается, несмотря на многочисленные убытки поставщика и требования МВФ.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире Вечер. LIVE.

"Но если вы задаетесь вопросом: есть ли риск до конца войны повышения цены для населения? Я говорю: он минимальный. Поскольку изменить этот закон я не вижу реальных перспектив пока. Если будет какая-то катастрофа, может тогда и депутаты что-то будут вынуждены сделать", — говорит Кучеренко.

Однако не следует забывать о давлении со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Сейчас он пытается установить рыночную цену на газ, а она в несколько раз выше действующей.

"Условно рыночная на сегодняшний день — это 30 гривен. Три месяца назад была 18", — добавляет Кучеренко.

Напомним, что в Украине за год резко выросли тарифы на коммуналку. Наиболее существенно подорожала электроэнергия – на 63,6%. На втором месте – подорожание квартплаты на плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с осени стоимость коммунальных услуг для украинцев может вырасти, однако это зависит от ситуации на фронте и не только.