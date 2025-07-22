Война вносит коррективы: Свириденко намекнула на новое соглашение с МВФ

Переговоры о новой программе могут начаться уже до конца года

Украина рассматривает возможность новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Это необходимо для обеспечения бюджетной устойчивости в условиях войны, продолжающейся без четких прогнозов завершения.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в интервью "Bloomberg". Она подчеркнула, что сейчас иностранные партнеры покрыли лишь около половины из 75 млрд долларов, которые наша страна нуждается в течение следующих двух лет для финансирования дефицита госбюджета.

Действующее соглашение с МВФ на 16 млрд долларов остается в силе до 2027 года. Однако продолжительность войны заставляет украинское правительство рассматривать новые инструменты поддержки, в частности, возможную дополнительную программу от Фонда.

"Если базовый сценарий предполагает продолжение войны в 2026 году, очень вероятно, что мы получим новую программу МВФ", — заявила Свириденко.

Юлия Свириденко

Ожидается, что в рамках августовского пересмотра действующей программы стороны обсудят экономические перспективы и риски безопасности. Именно эти факторы повлияют на принятие решения о новом соглашении и его возможных параметрах.

Как сообщают источники, знакомые с ходом подготовки, переговоры по новой программе могут стартовать еще до конца этого года.

Со своей стороны, председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа ранее заявляла, что в 2026 году Украина рассчитывает на продолжение и, возможно, усиление финансовой поддержки со стороны МВФ.

"Мы ожидаем от МВФ продолжения и, возможно, увеличения поддержки в 2026 году. … в 2025 году МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной на 20 млрд долларов, из которых 12 млрд долларов установила первоначальная выплата", — подчеркнула Подласса.

Ранее бывший премьер Денис Шмигаль отмечал, что общая потребность во внешнем финансировании для поддержки бюджета остается более чем на 40 млрд долларов.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании (2020-23 года) ответил, насколько сейчас Украина близка к миру.