Треба більше золота: Україна може укласти нову угоду з МФВ – коли, навіщо та на яких умовах

Старої програми може не вистачити

Україна може укласти з МВФ нову програму фінансової підтримки. Її представлять вже найближчим часом і, ймовірно, погодять із Фондом до кінця 2025 року.

"Телеграф" розбирався в тому, навіщо Україні потрібна нова програма і що може змінитися в економічній підтримці нашої країни.

Навіщо Україні нова програма МВФ

За словами голови НБУ Андрія Пишного в коментарі виданню "РБК-Україна", необхідність нової програми з МВФ викликана великою ймовірністю продовження війни в Україні, що вимагатиме збільшення витрат.

Діюча програма на 15,6 млрд. доларів, укладена в 2023 році, завершується в першому кварталі 2027 року.

"Значна її частина зосереджувалася на післявоєнному відновленні. На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення дедалі частіше та інтенсивніше зазнають обстрілів. Як наслідок, формат чинної програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення", — заявив Пишний.

Як підкреслюють аналітики групи ICU, ключова причина для запуску нової програми МВФ – це більш реалістична оцінка перспектив завершення війни та перспектив зменшення ризиків безпеки

Поточний базовий сценарій МВФ на 2026 рік, по суті, передбачає різке покращення економічної ситуації, зокрема скорочення дефіциту бюджету вдвічі та значне зниження зовнішніх дисбалансів (без урахування зовнішньої допомоги, проте зараз дедалі більше стає очевидним, що такі припущення є надто оптимістичними).

Скільки грошей може отримати Київ

На сьогодні остаточних параметрів програми та термінів її дії немає, проте, за даними видання "РБК-Україна", обговорюється варіант, аналогічний діючій програмі EFF, укладеній у 2023 році. Тобто термін дії – 3 роки та загальна сума 15-16 млрд доларів.

Що за це попросять з українців

Співрозмовники журналістів пояснюють, що умови програми обговорюватимуться протягом осені, але вже зараз можна припустити, що практично всі умови, які ще не виконані в програмі, що діють, перейдуть у нову.

"Звичайна практика МВФ — переносити невиконані умови зі старих програм у нову", — сказав співрозмовник "РБК-Україна".

У групі ICU припускають, що з ймовірністю обговорюватиметься питання про підвищення ставок окремих податків.

"Однак фінальний сценарій все ж залежатиме від додаткових обсягів допомоги, про які вдасться домовитися з партнерами. Підвищення податків — це сценарій, якого за певних сприятливих умов можна уникнути", — вважають в ICU.

Видання передбачає, що є також можливість посилення уваги до блоку антикорупційних реформ, особливо після спроб змінити закон про роботу САП та НАБУ та гальмування процесу призначення голови БЕБ. Крім того, депутати подали до Ради законопроєкт про вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань (ДБР), а один із ініціаторів законопроєкту нардеп Железняк уже каже, що добиватиметься внесення умови про перезапуск роботи ДБР до програми МВФ.

Коли чекати на рішення

Україна вже найближчими тижнями планує представити МВФ пропозиції щодо укладання нової програми фінансової підтримки. До кінця року ця програма має бути підготовлена для затвердженої радою директорів Фонду.

"Наприкінці серпня працюватиме місія МВФ. У рамках цього діалогу буде обговорюватися питання або про перегляд програми в грудні, або про укладення нової програми", — сказав співрозмовник "РБК-Україна".

