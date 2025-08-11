Сэкономили деньги государству и не только: 3 причины, почему мы должны уважать тех, кто уехал из Украины

Они ехали неизвестно куда, спасая маленьких украинцев

Граждане, оставшиеся в Украине во время войны, должны уважать выехавших за границу. Эти люди спасли наших детей, сэкономили государству много средств и имели большую решительность.

Они ехали в белый свет, не зная, что их там ждет. Об этом в эфире КШГУ Media рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

По ее мнению, мы должны с огромным уважением относиться к выехавшим. Во-первых, эти люди спасли наших детей. Дети, находящиеся за границей, сейчас не подвержены риску потерять жизнь или здоровье.

"И второе, это звучит очень несимпатично, но они нашему государству сэкономили кучу денег. Давайте и это понимать. Потому что, если бы они не уехали, государство должно было бы им помогать с жильем, какие-то деньги платить просто на жизнь, пытаться обеспечить детский сад, школу, что-то еще", — сказала Либанова.

Она призвала относиться с уважением к тем, кто уехал, еще и потому, что надо было иметь решительность, чтобы бросить все и преимущественно с маленькими детьми уехать за границу. Они ехали в большей степени не зная куда.

Также специалист рассказала, что после завершения российского вторжения в Украину вернется около трети украинцев, которые вынуждены были уехать за границу. Их количество можно увеличить, но это будет зависеть от оставшихся на родине.