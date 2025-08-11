Заощадили гроші державі і не тільки: 3 причини, чому маємо поважати тих, хто виїхав з України

Вони їхали невідомо куди, рятуючи маленьких українців

Громадяни, які залишилися в Україні під час війни, мають поважати тих, хто виїхав за кордон. Ці люди врятували наших дітей, зекономили державі багато коштів та мали велику рішучість.

Вони їхали в білий світ, не знаючи, що на них там чекає. Про це в етері КШДУ Media розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

На її думку, ми маємо з величезною повагою ставитися до тих, хто виїхав. По-перше, ці люди врятували наших дітей. Діти, які перебувають за кордоном, зараз не наражені на ризик втратити життя або здоров'я.

"І друге, це звучить дуже, несимпатично, але вони нашій державі зекономили купу грошей. Давайте і це розуміти. Тому що, якби вони не поїхали держава мала б їм допомагати з житлом, якісь гроші сплачувати просто на прожиття, намагатися забезпечити дитячий садок, школу, щось ще", – сказала Лібанова.

Вона закликала ставитися з повагою до тих, хто поїхав, ще й тому, що треба було мати не аби яку рішучість, щоб кинути все і переважно з маленькими дітьми поїхати за кордон. Вони їхали переважно мірою не знаючи куди.

Також фахівчиня розповіла, що після завершення російського вторгнення в Україну повернеться близько третини українців, які змушені були виїхати за кордон. Їхню кількість можна збільшити, але це залежатиме від тих, хто залишився на батьківщині.