Трамп заплатит украинцам, которые решат вернуться из США домой: названа сумма

Администрация Трампа взяла кардинально другой курс в отношении беженцев, чем это было при Байдене

Администрация Дональда Трампа разработала план выплаты 1000 долларов украинцам, которые согласятся вернуться на родину, несмотря на продолжающуюся войну. Предложение касается более 200 тысяч украинцев, получивших временную защиту в США после полномасштабного вторжения России.

Эта инициатива является частью программы, на которую планируется потратить до 250 миллионов долларов из фондов иностранной помощи. Программа предусматривает "добровольную депортацию" не только украинцев, но и гаитян и граждан других стран, где продолжаются вооруженные конфликты. Об этом пишет The Washington Post.

Критики называют такой подход негуманным, поскольку он побуждает людей возвращаться в страны, где их жизни угрожает опасность. Государственный департамент США рекомендует воздерживаться от любых поездок в Украину из-за значительных рисков безопасности.

Документы, с которыми ознакомилось издание, свидетельствуют, что администрация Трампа стремится обойти Международную организацию по миграции, которая традиционно занимается вопросами возвращения мигрантов и не поддерживает репатриацию в опасные регионы.

Также ранее "Телеграф" писал, что администрация Трампа разрушает надежды на возвращение домой для тысяч украинцев.