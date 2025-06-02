Выгонят беженцев и закроют границу? Чего ждать украинцам от победы консерваторов в Польше

Эксперты считают, что для четких прогнозов следует дождаться дальнейшего развития внутренней политики Польши

1 июня в Польше завершился второй тур президентских выборов. Победителем стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, набравший 50,89% голосов, обойдя мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Кароль Навроцкий – историк по образованию и бывший руководитель Института национальной памяти Польши. Его политические взгляды отличаются жесткой позицией по отношению к Украине, в частности из-за исторических споров вокруг Волынской трагедии. Он неоднократно подчеркивал, что не видит Украину ни в Европейском Союзе, ни в НАТО, пока не будут решены ключевые для Польши исторические вопросы.

В своих выступлениях Навроцкий заявлял, что полноценное партнерство возможно только после признания Украиной ответственности за "жестокие преступления в прошлом". В частности, он требует официального признания со стороны Киева геноцида поляков на Волыни и обеспечения эксгумации польских жертв. По его словам, "страна, которая не может ответить за преступления против 120 тысяч своих соседей, не может являться частью международных альянсов".

Будущий президент также выступает против вступления Украины в НАТО, считая, что это поставит Альянс в состояние прямого военного противостояния с Россией. В то же время, он декларирует готовность поддержать Украину в военном плане, но не в ущерб польским интересам.

Особое внимание Навроцкий уделяет экономическим аспектам двусторонних отношений. Он критикует чрезмерный, по его мнению, импорт украинского зерна в Польшу, заявляя, что создает неравные условия конкуренции. В телевизионных дебатах 23 мая он подчеркнул, что его позиция — это не российская пропаганда, а мнение "миллионов поляков". Кароль Навроцкий также имеет конфликт с Россией. Он находится в розыске МВД РФ по демонтажу советских памятников в Польше. Впрочем, во время кампании он неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Кремлем, в частности, к переговорам с Путиным.

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы оценить возможные последствия для Украины — прежде всего в контексте украинских беженцев, аграрного экспорта и общей геополитической риторики нового президента Польши.

Выборы президента Польши могут изменить баланс сил во власти, но не поколеблют поддержку Украины

Бывший секретарь польской делегации в парламентскую ассамблею НАТО Пьетр Кульпа считает, что избрание Кароля Навроцкого нельзя назвать однозначной победой консерваторов. "Я не согласен, что это победа консерватора, потому что выборы президента в Польше — это выборы функционера партии. Президент — это функционер, обеспечивающий укрепление позиций этой партии на политическом поле", — заявил он.

Петр Кульпа

По словам Кульпы, нынешняя ситуация может привести к правительственному кризису. По его словам, есть два варианта развития событий: либо часть нынешней коалиции изменит политическую ориентацию, что может повлечь за собой смену правительства, либо новоизбранный президент заблокирует принятие бюджета, что приведет к досрочным выборам. В то же время, Кульпа убежден, что поддержка Украины со стороны Польши останется стабильной: "Поддержка для Украины будет неизменной. 24 февраля 2022 года была власть "Право и справедливость", и тогда поддержка была безоговорочной".

Что касается украинских беженцев, Кульпа отметил, что отношение к ним в Польше существенно изменилось в позитивную сторону. Поляки все больше воспринимают украинцев как "народ победителей", способный развивать современные технологии, разрушающие Россию. "Это будет очень сильно влиять на будущие отношения. Уже сейчас ведущие польские аналитические центры показывают Украину как пример для Польши — в сфере обороны, военной промышленности".

Он также считает, что ограничений для украинцев в Польше не будет, поскольку это противоречит европейским нормам: "Это была бы трагедия для Польши, если бы украинцам запретили пребывание". Что касается вероятного повторения блокад на границе, Кульпа отметил, что это маловероятно: законодательство изменилось, и граница стала частью инфраструктуры безопасности, а у правительства есть инструменты для пресечения таких протестов.

Отдельное внимание он уделил аграрной сфере: "Конфликты будут, потому что структура сельского хозяйства в Украине и Польше разная. Но решение возможно через европейские программы или новые экспортные каналы. Надо понимать, что на 5-10 гектарах сеять пшеницу и жить из этого уже невозможно".

Торговля, аграрный экспорт и граница

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего", отмечает, что фундаментальных изменений в политике Польши не будет. "Это скорее будет похоже на политику при президентстве Анджея Дуды", — отметил он.

Игорь Тишкевич

В то же время Тишкевич предполагает, что польские власти займут более жесткую позицию в защите собственного рынка и продвижении экономических интересов, особенно в сфере торговли. "С точки зрения военной и финансовой поддержки Украины изменений не ожидается. Но в исторической плоскости, зоне Волынской трагедии — да, есть зона риска".

Геополитические перспективы: баланс или "орбанизация"?

Политолог Алексей Якубин считает, что победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше является результатом смещения электоральных настроений в сторону правоконсервативного лагеря. По его словам, Навроцкий смог мобилизовать радикальных избирателей, которые до этого поддерживали еще более крайних правых кандидатов, в частности из "Конфедерации", за счет акцента на противоречивых темах, в частности — относительно украинцев и аграрного экспорта. "Мы помним, что ряд кандидатов спекулировал на теме, связанной с украинскими беженцами, об украинском аграрном экспорте и так далее. Навроцкий пытался эту правую волну взять на себя — наиболее консервативного избирателя", — отмечает Якубин.

Алексей Якубин

Прозвучавшая в ходе кампании антиукраинская риторика, по мнению эксперта, станет фундаментом для дальнейшего политического давления, в частности из-за потенциального обострения дискуссии о пребывании украинских граждан в Польше. Якубин считает, что, несмотря на поддержку Украины в войне, Навроцкий и его политические союзники будут и дальше разыгрывать карту национального недовольства: ограничение прав мигрантов, усиление контроля, пересмотр условий для беженцев. "Могут ужесточить условия для пребывания в Польше или создать дополнительные требования. Я думаю, что такое вполне может быть", — прогнозирует Якубин.

Отдельное внимание политолог уделяет теме украинского аграрного экспорта. Несмотря на то, что объективно Украина покупает в Польше больше, чем продает, во внутренней политической риторике это представляется как угроза польским производителям. По словам Якубина, такая манипуляция будет в дальнейшем использоваться правыми политиками, особенно если будет принято решение о досрочных парламентских выборах. "Я не исключаю, что Навроцкий и "Право и справедливость" попытаются поднять тему досрочных парламентских выборов. И тогда тема аграрного экспорта, мигрантов — она может еще больше усилиться", — заявляет эксперт.

Несмотря на победу Навроцкого, важную роль будут играть правительство и парламент, которые находятся под контролем "Гражданской платформы". Якубин отмечает, что они могут сдерживать радикальные инициативы президента. В то же время эксперт не исключает, что "Право и Справедливость" будет пытаться разрушить этот баланс из-за досрочных выборов. "Мы должны понимать: часть польской элиты считает Украину конкурентом. И эта часть — это как раз Навроцкий и его политическое окружение", — заключает политолог. В целом, по оценке Якубина, нынешний политический курс Польши все больше приобретает черты "орбанизации" — по аналогии с Венгрией. Хотя поддержка Украины на военном уровне может остаться.

Напомним, ранее Телеграф писал, что экссудия из Польши Томаш Шмидт заявил, что Варшава активно укрепляет оборонную инфраструктуру вблизи границы с Калининградской областью России. По его словам, польские власти обустраивают траншеи, устанавливают противотанковые заграждения и осуществляют принудительное переселение жителей приграничных территорий.