Даже не половина: социолог рассказала, сколько украинцев вернется домой после войны

Ситуацию могут исправить только сами украинцы

После завершения российского вторжения в Украину вернется около трети украинцев, которые были вынуждены выехать за границу. Их количество можно увеличить, но это будет зависеть от тех, кто остался на родине.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова в интервью "КШДУ Media". По ее словам, люди за границей обычно более остро воспринимают новости о войне в Украине, чем те, кто видят ситуацию своими глазами.

Я понимала, что может вернуться половина, мечтала о 60%. Теперь я мечтаю о трети Элла Либанова

Демограф добавила, что на показатели могут повлиять не столько власти, как сами украинцы. Для этого надо поддерживать связь со своими знакомыми за рубежом, так как они больше поверят информации о происходящем в Украине из первых рук, чем тому, что скажут власти.

По словам Либановой, люди за рубежом гораздо острее воспринимают проблемы украинцев, чем сами жители Украины. Она вспомнила, что на одной из конференций кто-то из польских участников рассказал ей, что в соседней стране картинку из Мариуполя ассоциируют с ситуацией по всей Украине.

Кроме того, социолог подчеркнула, что за рубежом люди часто получают информацию из русскоязычных источников. А они нередко распространяют российскую пропаганду с целью посеять раздор.

Напомним, Либанова также говорила, что далеко не всех украинцев удастся вернуть из-за границы. Однако правительство все равно может получить пользу от тех людей, которые останутся за рубежом.