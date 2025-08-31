Эта информация помогает врагу: авиационный эксперт объяснил, какие данные нужно закрыть

Во время атак россияне сопоставляют свои данные с нашими

Украина должна ограничивать информацию, в частности, для борьбы с вражескими БПЛА. Россияне используют карты движения ракет и дронов украинских мониторинговых каналов для его корректировки. Общество имеет право на информацию, но до того предела, когда это начинает помогать врагу.

Об этом бывший офицер Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал в эфире "Мы — Украина".

По его словам, главной задачей является не показывать наши инструменты, которые мы находим для борьбы с российскими БПЛА. Например, мы уже увидели изменение скорости некоторых шахедов даже на ДВС, которое используется для противодействия украинским дроном-перехватчикам. Поэтому главной задачей сейчас является максимально уменьшить любую информацию.

"Даже информация в мониторинговых каналах, когда они рисуют эти прилеты ракет и шахедов, позволяет врагу искать дыры в нашей противовоздушной обороне. Это очень важно, потому что на самом деле у нас есть эффективное решение", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что когда есть запрос от общества, есть потребность в каких-то информационных проявлениях, появляется информация, которая помогает врагу – россияне сопоставляют свои данные с картами мониторинговых каналов. Нормально, когда мониторы пишут, куда летит, но визуализация – это уже перебор.

В комментарии "Телеграфу" Анатолий Храпчинский добавил:

"Есть реальные замечания среди моего сообщества, что это помогает [врагу – ред.]. Поэтому мы стараемся, чтобы мониторинговые каналы не публиковали такие данные". Анатолий Храпчинский

Напомним, долгое время Украина обгоняла Россию по использованию беспилотников на поле боя. Именно украинские военные и производители оружия смогли превратить дроны в смертоносное оружие, однако сейчас потеряли преимущество в производстве адских птиц.