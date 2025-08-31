Ця інформація допомагає ворогу: авіаційний експерт пояснив, які дані треба закрити

Під час атак росіяни співставляють свої дані з нашими

Україна має обмежувати інформацію, зокрема для боротьби з ворожими БПЛА. Росіяни використовують карти руху ракет та дронів українських моніторингових каналів для його корегування. Суспільство має право на інформацію, але до тієї межі, коли це починає допомагати ворогу.

Про це колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Анатолій Храпчинський розповів в етері "Ми – Україна".

За його словами, головною задачею є не показувати наші інструменти, які ми знаходимо для боротьби з російськими БПЛА. Наприклад, ми вже побачили зміну швидкості деяких шахедів навіть на ДВСі, яка використовується для протидії українським дроном-перехоплювачам. Тому головною задачею є зараз максимально зменшити будь-яку інформацію.

"Навіть інформація в моніторингових каналах, коли вони малюють оці прильоти ракет та шахедів, дозволяє ворогу шукати дірки в нашій протиповітряній обороні. Це дуже важливо, тому що насправді у нас є ефективне рішення", – сказав експерт.

Він наголосив, що коли є запит від суспільства, є потреба в якихось інформаційних проявах, з'являється інформація, яка допомагає ворогу – росіяни співставляють свої дані з картами моніторингових каналів. Є нормальним, коли монітори пишуть, куди летить, але візуалізація – це вже перебір.

У коментарі "Телеграфу" Анатолій Храпчинський додав:

"Є реальні зауваження серед моєї спільноти, що це допомагає [ворогу – ред.]. Тому ми намагаємося, щоб моніторингові канали не публікували такі дані". Анатолій Храпчинський

Нагадаємо, довгий час Україна обганяла Росію у використанні безпілотників на полі бою. Саме українські військові та виробники зброї змогли перетворити дрони на смертоносну зброю, проте зараз втратили перевагу у виробництві пекельних пташок.