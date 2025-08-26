Россия опередила в гонке дронов? Как Украина потеряла преимущество в производстве адских птичек и как его вернуть

Есть две главные проблемы, которые Украине нужно побороть

Долгое время Украина обгонялая Россию в использовании беспилотников на поле боя. Именно украинские военные и производители оружия смогли превратить дроны в смертоносное для оружие, однако удалось ли отечественным новаторам удержать позиции в "дроновых гонках"?

"Телеграф" обратился к Анатолию Храпчинскому, бывшему офицеру Воздушных сил ВСУ, чтобы узнать, в чем состоит преимущество России на поле боя. Военный эксперт также рассказал, какие меры должна принять Украина, чтобы вернуть себе былые позиции.

Когда произошел перелом в дроновых противостояниях

В 2024 году и украинский, и российский ВПК массово производили обычные дроны на радиоуправлении. Однако большая часть таких средств подавлялась РЭБами, поэтому высокой эффективности на поле боя больше не имела.

После начала Курской операции ВСУ россияне масштабно начали производить и применять дроны на оптоволокне — большую помощь им в этом оказал Китай, который продает Москве большое количество волокна и имеет возможность увеличивать его производство. У Украины же таких возможностей нет из-за недостатка финансирования и стратегического подхода.

Что такое оптоволоконный дрон и чем он отличается от обычного

По сути, оптоволоконные дроны — это старый принцип из времён Холодной войны, когда противотанковые ракеты вроде американской TOW. Теперь его адаптировали под воздушную войну. Внешне это обычный квадрокоптер с зарядом, но снизу у него катушка с кабелем, который разматывается во время полёта. Именно за счёт этого дрон неуязвим для систем РЭБ.

Военные говорят, что у таких дронов есть серьёзные плюсы. Они спокойно летают в ангары, бункеры, леса или густую городскую застройку, не теряя связь с оператором. Камеры дают более чёткую картинку, чем у привычных FPV-дронов, и при этом аппарат не излучает сигналов — его не поймают обычные детекторы. Сам оператор тоже остаётся в безопасности. По дальности полёта это примерно 25 км — столько же, сколько у самых ходовых FPV.

Есть ли у украинских военных средство для борьбы с такими целями

В комментарии "Телеграфу" военный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что даже такие дроны можно выявлять и обезвреживать — если Украина сможет существенно усилить собственные радиолокационные возможности.

"У россиян линия боевого соприкосновения насыщена разнообразными малыми РЛС, которые позволяют им частично выявлять малые дроны — "мавики" и т.д. Нам в этом направлении также надо работать, то есть, увеличить количество малых РЛС для того, чтобы улучшить возможность перехвата", — отметил он.

Анатолий Храпчинский / Facebook

Именно радар дает шанс видеть даже те аппараты, которые управляются по оптоволокну или работают на алгоритмах без сигнала.

Мы за счет классических систем радиолокации сможем выявлять такие объекты. И тогда уже мы можем использовать инструменты противодействия. Когда мы имеем точную координату цели, мы можем работать по ней даже лазерным оружием, которое у нас есть, но которое неактивно используется из-за отсутствия систем обнаружения. Или другим путем — пневморужьем или другими средствами Анатолий Храпчинский

Развитие сети радиолокационных средств позволит не только применять современные образцы вооружения, но и настраивать работу украинских дронов-перехватчиков.

"То есть, если мы имеем средство радиолокационное, то можно настраивать дроны-перехватчики", — добавил Храпчинский.

"У нас есть все возможности": что надо изменить Украине, чтобы не потерять позиции

Главной проблемой украинского дроностроения сегодня является не отсутствие производственных мощностей, а недостаток финансирования и стратегического подхода.

"Имеющиеся мощности производства позволяют нам быть впереди Российской Федерации. Но недостаток финансового обеспечения и отсутствие стратегического направления развития дронов — нет. Потому что мы хватаемся, например, за эту технологию на оптоволокне, и хоть она и является решением, которое должно быть на линии боевого соприкосновения, потому что дроны на оптоволокне могут работать в сложных условиях радиоэлектронной обстановки, при этом это не является перспективным решением", — отметил эксперт.

Оптоволоконные дроны / Минобороны Украины

По его мнению, будущее за системами с искусственным интеллектом. По его словам, в Украине уже работает ряд компаний, которая занимается производством части элементов, которые используют эту технологию.

Например, камеры с искусственным интеллектом, которые захватывают цель за 400 метров и работают по ней в автоматическом режиме. Поэтому здесь, я сказал бы, безусловно, у нас есть все возможности не проиграть. Но отсутствие стратегического направления развития этой технологии, отсутствие достаточного финансирования этой отрасли может привести к потере потенциала", — объяснил Храпчинский.

Особой критике подвергается подход с разнородными закупками. Так называемый "зоопарк дронов" — сложное явление, которое усложняет даже процесс закупки необходимых для войска беспилотников.

"Эта проблема заключается в том, что мы в основном пытаемся искать решения с техническими характеристиками. А нам надо предусматривать тактические характеристики. То есть, нам нужны требования к дрону — что он должен делать. А уже технический аспект — не нужен на самом деле", — сказал специалист.

Эксперт по беспилотным системам подчеркнул, что только унификация позволит выйти на качественно новый уровень.

И вот тогда мы пойдем в том направлении, где унифицируем рамы, двигатели, принципы управления и другие элементы, что позволит нам, разнообразным компаниям, выпускать продукт, который на поле боя можно будет совместить и сделать новый, если что-то повредилось или сломалось. Хочется больше логики, больше технологичности. И тогда мы на самом деле сможем быть впереди. Действительно, как говорил Залужный: "нам надо быть более технологичными, тогда мы сможем победить врага" подытожил Анатолий Храпчинский

