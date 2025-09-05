Поспать, переодеться и помыться. "Укрзализныця" удивила украинцев странным купе (видео)

Украинцы удивлены его видом и ценой за проезд

"Укрзализныця" имеет необычные купе, где внутри есть три места, рукомойник и место для переодевания. Поезд курсирует из Киева в Хелм.

Видео показала в сети украинка, которая попала в это странное купе. По словам женщины, вторая полка раскладывается, а с той же стороны есть и третья полка.

Автор видео показала, что находится с другой стороны купе. Там есть занавеска, а за ней сидячее место, вероятно, чтобы переодеться. Также есть маленький столик, а под ним рукомойник. Также много места для хранения своих вещей, есть шкаф для воды.

Реакция украинцев

Комментаторы под сообщением оставили свое мнение об этом странном купе. Одна из женщин написала, что она не стоит этих денег. Также пишут, что билет стоит больше 5 тысяч гривен, но поездка была не очень.

Люди поблагодарили, что женщина сняла видео и отметили, что ехать этим поездом не хотят. А другие наоборот говорят, что оно уютно, потому и стоит соответственно.

В комментариях пишут, что самое худшее место – это средняя полка в этом купе. Также было отмечено, что это тяга времен СССР, его называли "дипломатическим".

