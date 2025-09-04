А он точно "горячий"? В сети возмущаются из-за обеда из нового меню "УЗ" (видео)

Украинцы не сдерживают эмоций

"Укрзализныця" в июне 2025 года добавила к своим услугам новое питание в вагонах. В новом меню от Евгения Клопотенко четыре блюда, которые можно попросить у проводника, но украинцы начали жаловаться.

Одна из пассажирок "Укрзализныци" в ТикТок пожаловалась на качество блюда. Она приобрела один из таких обедов, но он был холодным.

Женщина заказала одну из самых дорогих позиций — курица с картофелем и свеклой за 190 гривен. На кадрах видно, как картофель совсем не мягкий, свекла плавает в воде, а курица покрыта льдом.

Что пишут украинцы

Реакция украинцев не заставила себя ждать, и они написали свое мнение. Кто-то писал, что все это произошло из-за Евгения Клопотенко.

Хотя многие стали на его защиту, говоря, что проблема не в его рецептах или меню. Люди писали, что пищу просто не разогрели как следует до нормальной температуры, поэтому она и выглядела так некрасиво. Некоторые шутили, что это напоминает еду из школьной столовой для младших классов, хотя для такого формата отдельно придумали бы что-нибудь другое.

Другие говорили, что блюдо выглядит довольно по-домашнему и это нормальная мясная порция, критикуя пассажирку за то, что она оскорбляет "Укрзализныцю" своими жалобами.

Также были комментарии о том, что в интернете все выглядит гораздо вкуснее, чем в реальности, и что на вкус блюдо может быть неплохим даже при таком внешнем виде.

Что известно о меню

Самым дешевым блюдом из меню являются сырники за 170 гривен, которые подаются с клубничным джемом. Среди предлагаемых блюд также полюбился многим плов с говядиной.

Также пассажиры могут заказать драники с грибами за 180 гривен.

Чтобы получить ее необходимо заказать у проводника, после оплаты он должен ее разогреть.

Ранее "Телеграф" писал, как "Укрзализныця" обновила плацкартные вагоны.