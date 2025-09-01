С розетками, светом и без боли в спине. Как "Укрзализныця" обновила плацкартные вагоны (видео)

Изменилась и цветовая гамма

Укрзализныця провела обновление плацкартных вагонов. Там кардинально улучшили условия путешествий для пассажиров.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях, в частности в TikTok. Автор видео отметил, что путешествовать стало гораздо приятнее.

Укрзализныця новые вагоны, чистые и комфортные, у каждого своя розетка говорится в видео

Что изменилось в новых вагонах

На видео отчетливо видны кардинальные изменения в оформлении плацкартных вагонов. Вместо устаревших грязных и ржавых купе пассажиры теперь могут пользоваться современными и аккуратными вагонами с обновленным дизайном.

Интерьер характеризуется светлой цветовой гаммой с сочетанием бежевых и светло-коричневых оттенков. Полки для багажа выглядят аккуратно и функционально, а общая атмосфера вагона создает чувство чистоты и комфорта. Особенно заметны новые матрасы светлого цвета, заменившие устаревшие темные покрытия.

Среди наиболее значимых улучшений – наличие индивидуальных розеток для каждого пассажира, что позволяет заряжать мобильные устройства во время поездки. Также обновлены системы вентиляции и освещения, что делает нахождение в вагоне более комфортным.

Доступность и особенности

Билеты на путешествие по обновленным плацкартным вагонам остаются чрезвычайно доступными по цене. Однако следует учитывать, что плацкарт остается открытым пространством, где одновременно находится много пассажиров, поэтому уровень шума может быть достаточно высоким.

Для тех, кто не готов к путешествию в шумной среде или нуждается в большей конфиденциальности, рекомендуется рассмотреть варианты купейных вагонов, которые хотя и стоят дороже, но обеспечивают больший комфорт и тишину.

