Извращенцы любят Путина: легендарный Вуди Аллен выступил в Москве и стал посмешищем

Галина Струс
Режиссер Вуди Аллен попал под шквал критики за выступление в Москве Новость обновлена 25 августа 2025, 16:10
Режиссер Вуди Аллен попал под шквал критики за выступление в Москве. Фото Getty Images

Украинцы жестко отреагировали на участие американского кумира в российском шабаше

Легендарный американский режиссер Вуди Аллен, на фильмах которого выросло не одно поколение людей, внезапно оскандалился своим участием в Московской международной неделе кино. Звезда Голливуда выступил дистанционно по видеосвязи в рамках сессии "Легенды мирового кинематографа", которую модерировал пропагандист и путинист Федор Бондарчук.

Вуди Аллен скандал
Вуди Аллен выступил по видеосвязи перед российскими зрителями

Участие Вуди Аллена в мероприятии, организованном российскими пропагандистами, которые поддерживают войну и убийства украинцев, вызвало бурную реакцию в Украине. Так, помимо пользователей сети, действия режиссера осудили и в украинском Министерстве иностранных дел.

Это – позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины. Участвуя в фестивале, объединяющем поклонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия делает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет.

МИД Украины

Тем временем пользователи сети напомнили, что у Вуди Аллена есть свои "скелеты в шкафу". Известно, что приемная дочь режиссера обвиняла его в сексцуальном насилии и педофелии. Украинцы не стали молчать, что думают про Вуди Аллена после его выступления в Москве, и высказались в комментариях:

  • Извращенцы любят путина. Вуди Аллен выступил на неделе кино в Москве. Проследил интересную закономерность: среди западных селебрити, поддерживающих Россию и Путина, слишком много обвиняемых в сексуальном и домашнем насилии, притязаниях и изнасилованиях.
  • Чего с этим педофилом вообще играть
  • Ой, не им одним. Там еще приехал Марк Дакаскос, тоже вылизывал по самые гланды.
  • А что, он еще жив?
  • Деньги не пахнут
  • Скорее за Америку.
  • Дежурный американец
  • Ушел с протянутой рукой
  • А что удивительного в действиях старого извращенца?
