Месть за НПЗ? Почему россияне ударили ракетами по Кабмину только сейчас

Игорь Тимофеев
Читати українською
Налет дронов на НПЗ
Налет дронов на НПЗ. Фото Getty Images

Потеря нефтепереработки серьезно сказывается на экономике агрессора

Россияне более трех лет могли бить крылатыми и баллистическими ракетами по Правительственному кварталу в Киеве, однако впервые сделали это лишь 7 сентября 2025 года. Тогда ракета 9М727 "Искандер-К" попала по зданию Кабмина.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, почему это произошло только сейчас.

По его словам, в первые годы войны оккупанты имели неограниченный боекомплект ракет "Искандер" и "Кинжал", поэтому могли бы 24х7 разносить наголову Правительственный квартал, когда наша ПВО еще не имела ЗРК Patriot и SAMP/T, способных сбивать ракеты таких типов.

— Они этого не сделали ни в 2022-м, ни в 2023-м году, потому что соблюдали табу (на удары по правительственным зданиям. — Ред.). Почему они сейчас пошли на этот шаг? На мой взгляд, это сигнал: не трогайте наши НПЗ, потому что это настоль болезненная тема для россиян, — говорит военный аналитик.

По его мнению, пропагандистское телевидение РФ уже пытается избегать пафосных заявлений своих официальных и должностных лиц, но тема ударов по нефтеперерабатывающим заводам для них крайне болезненна.

— Они теряют переработку, экспорт, ресурс для внутреннего потребителя. Все это сказывается на экономике, на возможностях наполнять бюджет необходимой "живой" валютой для поддержки войны против Украины. И некоторые из этих НПЗ уже никогда не смогут восстановить стопроцентные мощности производства, даже если эти удары прекратятся. Потому что некоторые из них получили повреждение дорогого иностранного оборудования, — говорит обозреватель "Информсопротивления".

По его словам, это оборудование не просто дорогостоящее, его очень трудно получить, демонтировать и заменить. А из-за санкций россияне его просто не получают. И большинство этих НПЗ "впадают в анабиоз".

— Скорее всего, было предупреждение по НПЗ. И мы понимаем, насколько для них это важная тема, насколько на нее можно давить, насколько она болезненна. Вот только я не думаю, что удар по кабинету премьер-министра как-то повлияет на нашу дальнейшую тактику и стратегию давления на Российскую Федерацию, потому что мы в этом заинтересованы, как в предстоящей победе над врагом. Это один из элементов, — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему ударом "Искандера" по Кабмину Россия нарушила табу.

