Месть за НПЗ? Почему россияне ударили ракетами по Кабмину только сейчас

Потеря нефтепереработки серьезно сказывается на экономике агрессора

Россияне более трех лет могли бить крылатыми и баллистическими ракетами по Правительственному кварталу в Киеве, однако впервые сделали это лишь 7 сентября 2025 года. Тогда ракета 9М727 "Искандер-К" попала по зданию Кабмина.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, почему это произошло только сейчас.

По его словам, в первые годы войны оккупанты имели неограниченный боекомплект ракет "Искандер" и "Кинжал", поэтому могли бы 24х7 разносить наголову Правительственный квартал, когда наша ПВО еще не имела ЗРК Patriot и SAMP/T, способных сбивать ракеты таких типов.

— Они этого не сделали ни в 2022-м, ни в 2023-м году, потому что соблюдали табу (на удары по правительственным зданиям. — Ред.). Почему они сейчас пошли на этот шаг? На мой взгляд, это сигнал: не трогайте наши НПЗ, потому что это настоль болезненная тема для россиян, — говорит военный аналитик.

По его мнению, пропагандистское телевидение РФ уже пытается избегать пафосных заявлений своих официальных и должностных лиц, но тема ударов по нефтеперерабатывающим заводам для них крайне болезненна.

— Они теряют переработку, экспорт, ресурс для внутреннего потребителя. Все это сказывается на экономике, на возможностях наполнять бюджет необходимой "живой" валютой для поддержки войны против Украины. И некоторые из этих НПЗ уже никогда не смогут восстановить стопроцентные мощности производства, даже если эти удары прекратятся. Потому что некоторые из них получили повреждение дорогого иностранного оборудования, — говорит обозреватель "Информсопротивления".

По его словам, это оборудование не просто дорогостоящее, его очень трудно получить, демонтировать и заменить. А из-за санкций россияне его просто не получают. И большинство этих НПЗ "впадают в анабиоз".

— Скорее всего, было предупреждение по НПЗ. И мы понимаем, насколько для них это важная тема, насколько на нее можно давить, насколько она болезненна. Вот только я не думаю, что удар по кабинету премьер-министра как-то повлияет на нашу дальнейшую тактику и стратегию давления на Российскую Федерацию, потому что мы в этом заинтересованы, как в предстоящей победе над врагом. Это один из элементов, — подытожил Александр Коваленко.

