Помста за НПЗ? Чому росіяни вдарили ракетами по Кабміну лише зараз

Росіяни більше трьох років мали можливість бити крилатими та балістичними ракетами по Урядовому кварталу у Києві, однак уперше зробили це лише 7 вересня 2025 року. Тоді ракета 9М727 "Іскандер-К" влучила по будівлі Кабміну.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чому це сталося тільки зараз.

За його словами, у перші роки війни окупанти мали необмежений боєкомплект ракет "Іскандер" і "Кинджал", тому могли б 24х7 розносити вщент Урядовий квартал, коли наша ППО ще не мала ЗРК Patriot та SAMP/T, здатних збивати ракети таких типів.

— Вони цього не зробили ані в 2022-му, ані в 2023-му році, тому що дотримувались табу (на удари по урядових спорудах. — Ред.). Чому вони зараз пішли на цей крок? На мою думку, це сигнал: не чіпайте наші НПЗ, бо це настільки болісна тема для росіян, — каже військовий аналітик.

На його думку, пропагандистське телебачення РФ вже намагається уникати пафосних заяв своїх офіційних і посадових осіб, але тема ударів по нафтопереробних заводах для них — вкрай болісна.

— Вони втрачають переробку, експорт, ресурс для внутрішнього споживача. Все це б'є по економіці, по можливостях наповнювати бюджет необхідною "живою" валютою для підтримки війни проти України. І деякі з цих НПЗ вже ніколи не зможуть відновити стовідсоткові потужності виробництва, навіть якщо ці удари припиняться. Бо деякі з них отримали пошкодження дорогого іноземного обладнання, — каже оглядач "Інформспротиву".

За його словами, це обладнання не просто дороге, — його дуже важко отримати, демонтувати та замінити. А через санкції росіяни його просто не отримують. І більшість цих НПЗ "впадають в анабіоз".

— Скоріше за все, було попередження за НПЗ. Ми з цього розуміємо, наскільки для них це важлива тема, наскільки на неї можна тиснути, наскільки вона болісна. От тільки я не думаю, що удар по кабінету прем'єр-міністра якось вплине на нашу подальшу тактику та стратегію тиску на Російську Федерацію, бо ми в цьому зацікавлені як у майбутній перемозі над ворогом. Це — один з елементів, — підсумував Олександр Коваленко.

