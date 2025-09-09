Рус

Помста за НПЗ? Чому росіяни вдарили ракетами по Кабміну лише зараз

Ігор Тимофєєв
Наліт дронів на НПЗ
Наліт дронів на НПЗ.

Втрата нафтопереробки серйозно б’є по економіці агресора

Росіяни більше трьох років мали можливість бити крилатими та балістичними ракетами по Урядовому кварталу у Києві, однак уперше зробили це лише 7 вересня 2025 року. Тоді ракета 9М727 "Іскандер-К" влучила по будівлі Кабміну.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чому це сталося тільки зараз.

За його словами, у перші роки війни окупанти мали необмежений боєкомплект ракет "Іскандер" і "Кинджал", тому могли б 24х7 розносити вщент Урядовий квартал, коли наша ППО ще не мала ЗРК Patriot та SAMP/T, здатних збивати ракети таких типів.

— Вони цього не зробили ані в 2022-му, ані в 2023-му році, тому що дотримувались табу (на удари по урядових спорудах. — Ред.). Чому вони зараз пішли на цей крок? На мою думку, це сигнал: не чіпайте наші НПЗ, бо це настільки болісна тема для росіян, — каже військовий аналітик.

На його думку, пропагандистське телебачення РФ вже намагається уникати пафосних заяв своїх офіційних і посадових осіб, але тема ударів по нафтопереробних заводах для них — вкрай болісна.

— Вони втрачають переробку, експорт, ресурс для внутрішнього споживача. Все це б'є по економіці, по можливостях наповнювати бюджет необхідною "живою" валютою для підтримки війни проти України. І деякі з цих НПЗ вже ніколи не зможуть відновити стовідсоткові потужності виробництва, навіть якщо ці удари припиняться. Бо деякі з них отримали пошкодження дорогого іноземного обладнання, — каже оглядач "Інформспротиву".

За його словами, це обладнання не просто дороге, — його дуже важко отримати, демонтувати та замінити. А через санкції росіяни його просто не отримують. І більшість цих НПЗ "впадають в анабіоз".

— Скоріше за все, було попередження за НПЗ. Ми з цього розуміємо, наскільки для них це важлива тема, наскільки на неї можна тиснути, наскільки вона болісна. От тільки я не думаю, що удар по кабінету прем'єр-міністра якось вплине на нашу подальшу тактику та стратегію тиску на Російську Федерацію, бо ми в цьому зацікавлені як у майбутній перемозі над ворогом. Це — один з елементів, — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому ударом "Іскандера" по Кабміну Росія порушила табу.

