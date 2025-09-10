Двойной урожай за сезон: как украинцы освоили зимний сбор культур, объяснил экономист

Какие культуры собирают в холодное время года и почему это дает хорошие результаты

Некоторые виды урожая в Украине собирают зимой, но об этом рядовых граждан мало кто знает. В частности, украинские аграрии успешно практикуют зимний сбор кукурузы, получая при этом неплохие результаты.

Об этом "Телеграфу" сообщил украинский экономист, публицист и эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко. Он объяснил, как фермеры адаптируются к новым условиям и почему не стоит паниковать из-за необычных сроков уборки урожая.

"Каждый год сбор урожая сдвигается, но это ничего не значит. Может быть быстрее, может быть позже, зависит от погодных условий", — рассказал эксперт. По его словам, нельзя делать преждевременные выводы об объемах урожая: "Поэтому некоторые люди говорят: у нас урожая в этом году меньше, но говорить сейчас нельзя, потому что его только начали собирать".

Охрименко рассказал о результатах сбора сои — культуры, которая стала основой для новой агротехнологии. "Сою уже собрали, и урожай хороший. В этом году вообще большую площадь засеяли", — подчеркнул Охрименко. Аграрии освоили прогрессивный метод: "Вообще у нас в последнее время аграрии активно выращивают сою — потому что запустили такую технологию: сажают сою, а она дает много азота в почву, а после сбора сажают еще и кукурузу, и успевают собрать. Эту культуру собирают зимой и получают хороший урожай".

"Сейчас кукуруза созревает, поэтому по показателям этого урожая еще не видно. Проблем с низкими урожаями нет", — подытожил экономист, опровергая пессимистические прогнозы по аграрному сектору Украины.

