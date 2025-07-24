Чужак с другого континента и не только. Какие виды саранчи уничтожают урожай в Украине

Насекомые постепенно распространяются на север и запад Украины

Украина столкнулась с массовым нашествием саранчи в Запорожской и Херсонской областях. Это наибольшее распространение вредителей в стране с 1958 года, когда насекомые частично уничтожили урожай. Сейчас в Украине фиксируют два вида саранчи.

Заместитель Председателя Госпродпотребслужбы, Главный государственный фитосанитарный инспектор Украины Вадим Чайковский рассказал нашему изданию о ситуации с саранчой. По его словам, специалисты ведут борьбу с двумя видами опасных насекомых. Полное интервью с Вадимом Чайковским для "Телеграфа" читайте здесь: "Украина массово атакует саранча: в чем причина, где уже есть последствия и как этому безопасно противодействовать ".

Какие виды саранчи есть в Украине

"В настоящее время зафиксировано развитие перелетной саранчи (Locusta migratoria) и египетской саранчи (Anacridium aegyptium) в Запорожской и Херсонской областях", — пояснил Чайковский. Днепропетровская область также может стать зоной риска – там идет обследование территорий после сообщений местных жителей.

Перелетная саранча Locusta migratoria

Перелетная саранча может преодолевать большие расстояния и создавать огромные рои. Египетская саранча обычно обитает в южных регионах, но из-за изменения климата может распространяться на север.

Anacridium aegyptium — Саранча египетская

По словам эксперта, нашествие саранчи в Украине случалось и раньше. В 2024 году перелетную саранчу обнаружили на территории Слобожанского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области. "Тогда распространение саранчи удалось локализовать благодаря своевременно принятым мерам, в том числе применение разрешенных к использованию в Украине инсектицидов наземным способом и авиаобработка", — рассказал Чайковский.

Специалист добавил, что в 2023 году также наблюдались предпосылки для увеличения численности саранча в Запорожской, Херсонской и частично Донецкой областях. Однако масштаб был меньше текущего.

Ранее значительные ячейки саранчи фиксировали в 2010-2011 годах. "До этого в 2010-2011 годах в степных зонах Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей отмечены очаги мигрирующей саранчи. Благодаря своевременному реагированию массовых поражений удалось избежать", — вспомнил Чайковский.

В период с 2001 по 2004 годы также наблюдался рост численности саранча в отдельных южных районах Украины. Однако тогда ситуация не достигла критического уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Украина бессильна против саранчи и при чем здесь Россия.