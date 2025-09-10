Подвійний урожай за сезон: як українці освоїли зимовий збір культур, пояснив економіст

Які культури збирають у холодну пору року і чому це дає гарні результати

Деякі види врожаю в Україні збирають взимку, але про це з пересічних громадян мало хто знає. Зокрема, українські аграрії успішно практикують зимовий збір кукурудзи, отримуючи при цьому непогані результати.

Про це "Телеграфу" повідомив український економіст, публіцист та експерт з економічних питань Олександр Охріменко. Він пояснив, як фермери адаптуються до нових умов та чому не варто панікувати через незвичні терміни збирання врожаю.

"Кожен рік збір урожаю зсувається, але це нічого не означає. Може бути швидше, може бути пізніше, залежить від погодних умов", — розповів експерт. За його словами, не можна робити передчасні висновки про обсяги врожаю: "Тому деякі люди кажуть: у нас урожаю в цьому році менше, але так говорити зараз не можна, бо його тільки почали збирати".

Детально Охріменко розповів про результати збору сої — культури, яка стала основою для нової агротехнології. "Сою уже зібрали, і урожай гарний. Цього року взагалі велику площу засіяли, — підкреслив Охріменко. Аграрії освоїли прогресивний метод: "Взагалі в нас в останній час аграрії активно вирощують сою — бо запустили таку технологію: садять сою, а вона дає багато азоту в ґрунт, а після збору садять ще й кукурудзу, і встигають зібрати. Цю культуру збирають взимку і отримують хороший врожай".

"Зараз кукурудза дозріває, тому по показниках цього урожаю ще не видно. Проблем з низькими урожаями немає", — підсумував економіст, спростовуючи песимістичні прогнози щодо аграрного сектору України.

