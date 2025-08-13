Подсолнечники сгорели, фермеры в отчаянии, а платить будем мы: 100 гривен за бутылку масла – это реальность

"Телеграф" выяснял, какие семь кругов ада прошли украинские аграрии в этом году и есть ли основания для резкого подорожания масла

Фермеры Херсонщины массово перепахивают поля подсолнечника из-за катастрофической засухи летом 2025 года. Растения не смогли нормально расти из-за нехватки влаги в почве, а некоторые даже не успели расцвести. Также одной из основных причин неурожая стало разрушение россиянами Каховской ГЭС, что сделало невозможным орошение земель. На фоне этого существуют опасения среди украинцев, что цены на растительное масло осенью и зимой вырастут до небес.

"Телеграф" выяснил, могут ли потери урожая масличных на юге страны достичь критических размеров, будет ли в связи с уменьшением урожая подорожание масла до 100 грн за литр и даже больше, и что говорят эксперты.

Фермеры пережили семь кругов ада в этом году

Правобережье Херсонщины страдает значительной засухой — осадков здесь не было более двух месяцев. Фермеры говорят, что ситуация катастрофическая. Большинство хозяев уже начали пахать поля с подсолнечником, поскольку держать его до осени нет никакого смысла.

Единственный шанс сохранить хотя бы часть урожая имеют наиболее поздние подсолнечники — которые посеяли примерно до 20 июня. Остальные посевы обречены. Те фермеры, которые попытались собрать урожай раньше, получают всего 0,2-0,3 тонн с гектара вместо нормальных показателей.

Днепропетровщина

Николаевщина

Проблему усугубляют и другие факторы. Оккупанты умышленно уничтожают посевы, майские заморозки также нанесли ущерб, а из-за разрушения Каховской ГЭС стало невозможно организовать нормальное орошение земель.

Ситуация неутешительная и в других областях Украины. Например, в центре и на западе страны больший ущерб нанесли майские, а кое-где и июньские заморозки. Не раз проходили шквалы, сильные ливни с грозами, которые буквально смывали поля и выламывали растения.

Фермеры уничтожают подсолнечник, чтобы подготовить посевные площади под озимые культуры

Однако это не единственная напасть, с которой в этом году столкнулись аграрии. Определенным регионам изрядно досталось и от саранчи, одна стая которой может сожрать целое поле. А подсолнечник эти насекомые очень любят смаковать.

Эксперты оценивают масштабы потерь

Фермер и депутат Алла Стоянова в комментарии "Телеграфу" дала неутешительный прогноз.

Юг (Одесская и подконтрольная часть Херсонской области) сгорел, а это 50% посевных площадей. Все остальное рассыпано по всей стране сказала Алла Стоянова

Денис Марчук из Всеукраинского аграрного совета частично подтверждает проблемы: "Уменьшение урожая будет. Центральные и южные регионы страдают от засухи. Потери по подсолнечнику могут быть, ведь в августе также особых дождей не предвидится. Но это не катастрофические потери, которые не позволят нам обеспечить себя, и мы не будем направлять подсолнечник на переработку. Просто урожайность будет меньше".

Экономист Олег Пендзин объясняет причины проблем на Херсонщине: "Давайте вспомним с вами, что обеспечивало соответствующие урожаи на Херсонщине — поливное земледелие. После того когда была взрвана дамба Каховской ГЭС, и Каховское море пошло в Черное море, ситуация с поливом значительно ухудшилась. Однако ситуация, которая возникла в Херсонской области, была ожидаемой, ведь огромные площади были под орошаемое земледелие".

Не все ли так критично для всей страны?

Эксперт отмечает, что говорить о катастрофе для всей Украины преждевременно. Подсолнечник в Украине выращивается в степной зоне — в Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях. Поэтому потери в Херсонской области не означают автоматически дефицит по всей стране.

Пендзин добавляет: "Тем более, этот год лучше прошлого, ожидается больше подсолнечника. На Херсонщине ситуация ожидаемая, но всем аграриям сейчас тяжело". Тем более Украинская зерновая ассоциация уже заявила, что на 10% зерновых будет больше, чем в прошлом году.

В Украине дефицит растительного масла

В то же время в "Электронной зерновой бирже" Украины говорят, что засушливая погода на Днепропетровщине и Николаевской области может уменьшить урожай подсолнечника на 1 млн тонн, но на другой территории Украины условия для урожайности этой культуры более благоприятные, поэтому прогноз остается на уровне 13,5-14 млн тонн. А розничные цены на растительное масло, как утверждают эксперты, растут из-за дефицита предложения производителей. Некоторые заводы считают более прибыльным переработку сои и рапса, поэтому количество предложений подсолнечного масла на прилавках уменьшается.

Цены уже подскочили

Розничные цены на растительное масло начали расти еще в июне-июле. По данным Минфина, в июне 2025 года средняя цена на растительное масло была 80,62 гривны.

Средние цены на растительное масло в июне 2025 года

В июле цена на растительное масло еще выросла, что подтверждают данные Госстата. По последним данным, индекс потребительских цен на растительное масло составляет 100,4. Это означает, что цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2025 году

В розничных сетях цены также подскочили. По данным сайта АТБ, самое дешевое масло собственного производства "Своя линия" 0,9 литра стоит 72,27 гривны. Это означает, что цена за литр составляет 80,30 гривны.

Цены на масло в АТБ

В сети "Сільпо" литр масла стоит уже 96,99 грн. Похожие цены на этот продукт и в других супермаркетах и магазинах.

Цены на масло в "Сильпо"

Из-за чего на самом деле подорожало масло

Однако, судя по заявлениям экспертов, цены на масло растут не столько из-за опасений меньшего урожая подсолнечника и последствий непогоды, сколько из-за того, что предыдущие запасы урожая заканчиваются. Кроме того , общая инфляция в стране также влияет на стоимость пищевых продуктов.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, что фермеры бьют тревогу из-за катастрофически низкой урожайности. Аграрии буквально борются за каждое зерно, однако во многих районах урожайность сведена к нулю.