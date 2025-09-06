Пользователи сравнили шапочку подсолнухов с блюдечком

В Днепропетровской области фермер показал одно из полей подсолнухов, где начался сбор урожая. Жатва в 2025 изрядно расстроила аграриев.

Соответствующее видео завирусилось в сети. Многие пользователи написали, что похожая ситуация и в других областях.

На видео мужчина говорит, что урожай в этом году довольно плохой, ведь подсолнухи на полях сгорели. Это достаточно хорошо видно, ведь шапочка подсолнухов маленькая, да и растение само мелкое, низкое. Фермер добавляет, что с таким урожаем далеко не уйдешь и даже олии не сделать нормальной.

Осторожно, видео имеет нецензурную лексику!

В комментариях пользователи отметили, что похожая ситуация с подсолнухами в Запорожской, Николаевской и Донецкой областях. Некоторые добавил, что и урожай пшеницы в этом году тоже плохой. Сам автор подчеркнул, что с одного гектара собрал іеньше 25 центнеров, то есть меньше 2500 кг.

Заметим, что на такой низкий урожай сильно повлияла летняя засуха и отсутствие дождей весной. Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС в 2023 году на Днепропетровщине изменилось природное орошение земель, что усугубило засуху.

