"Новая кара египетская": стало известно, почему Украина бессильна против саранчи и при чем здесь Россия

Не только аграрии, но и обычные украинцы, имеющие хозяйства, бьют тревогу

Нашествие саранчи беспокоит не только аграриев, но и обычных хозяев по всей Украине. Массовое размножение этих вредителей стало серьезным вызовом для сельского хозяйства и частных усадеб.

Заместитель Председателя Госпродпотребслужбы, Главный государственный фитосанитарный инспектор Украины Вадим Чайковский рассказал о причинах этого явления. Выяснилось, что именно война значительно усложнила борьбу с вредителями. Все из-за ограничения полетов авиации и невозможности контроля на оккупированных территориях. Детальнее об этом читайте в интервью Вадима Чайковского для "Телеграфа": "Украину массово атакует саранча: в чем причина, где уже есть последствия и как этому безопасно противодействовать".

"Да, полномасштабное вторжение России и активные боевые действия на территории нашей страны ограничивают наши возможности по осуществлению фитосанитарных мер", — пояснил Чайковский. Боевые действия создают дополнительные риски, как для сельского хозяйства, так и для сохранения дикой природы.

Из-за войны государство изменило стратегии борьбы с саранчой. Из-за ограничения полетов невозможно возделывать территории от саранчи. Кроме того, специалисты также не могут проводить мониторинг на оккупированных и прифронтовых территориях. Это усложняет контроль за популяцией вредителей.

Ранее самолеты и дроны активно использовались для опрыскивания больших площадей от саранчи. Теперь эти насекомые могут бесконтрольно размножаться.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Запорожской области нашли оригинальный способ борьбы с саранчой. Украинцы придумали, как избавиться от вредителей.