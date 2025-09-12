Були герої – стали ізгої. В Раді пояснили негативне ставлення українців до військових із ТЦК

В умовах війни рекрутинг і професійна армія не замінять мобілізацію

Українці різко негативно ставляться до військовослужбовців ТЦК та СП, котрі проводять заходи сповіщення та мобілізації. І хоча 80% таких військових мають поранення та інвалідності, отримані на фронті, цивільні не звертають уваги на їхні колишні героїчні заслуги, ставлячись як до ізгоїв.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він пояснив причину такого ставлення

— Там (на фронті. – Ред.) він був героєм, а тут став ізгоєм. Бо наше суспільство не розділяє героїв і ізгоїв. Вчора він був героєм, бо захищав це суспільство. А сьогодні ця людина, працюючи в ТЦК, вимушена виконувати інший наказ, іншу роботу, мобілізувати й вона стає одразу ізгоєм, — каже нардеп.

За його словами, українське суспільство повинно для себе визначитись: воно живе у "федераші" чи все ж таки розуміє, що Україну треба захищати. І поки нема іншого механізму, аніж мобілізація, щоб хоч якось стримати росіян.

Говорячи про систему рекрутингу як заміну мобілізації, "слуга" різко заявив, що це "нісенітниця" і таку "дурню" кажуть люди, які ніколи не були на війні і не розуміють, що це таке.

— Я не проти рекрутингу. Я — за рекрутинг! Я — за професійну армію! Але ви повинні розуміти, що в нас війна і є втрати. Нам потрібно поновлювати втрати. Там є СЗЧ, і нам треба поновлювати СЗЧ. Який рекрутинг? Яка професійна армія? Кожна країна світу, яка з цим стикнеться, зрозуміє, що окрім мобілізації — іншого виходу нема, — наголосив Олександр Федієнко.

