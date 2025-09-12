Рус

Були герої – стали ізгої. В Раді пояснили негативне ставлення українців до військових із ТЦК

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чимало українців скаржаться на дії військових із ТЦК Новина оновлена 12 вересня 2025, 10:24
Чимало українців скаржаться на дії військових із ТЦК. Фото Колаж "Телеграфу"

В умовах війни рекрутинг і професійна армія не замінять мобілізацію

Українці різко негативно ставляться до військовослужбовців ТЦК та СП, котрі проводять заходи сповіщення та мобілізації. І хоча 80% таких військових мають поранення та інвалідності, отримані на фронті, цивільні не звертають уваги на їхні колишні героїчні заслуги, ставлячись як до ізгоїв.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він пояснив причину такого ставлення

Більше читайте у публікації: "Спокуса корупції все одно буде присутня": нардеп Федієнко про ідею підвищити зарплату працівникам ТЦК до рівня прокурорів".

— Там (на фронті. – Ред.) він був героєм, а тут став ізгоєм. Бо наше суспільство не розділяє героїв і ізгоїв. Вчора він був героєм, бо захищав це суспільство. А сьогодні ця людина, працюючи в ТЦК, вимушена виконувати інший наказ, іншу роботу, мобілізувати й вона стає одразу ізгоєм, — каже нардеп.

За його словами, українське суспільство повинно для себе визначитись: воно живе у "федераші" чи все ж таки розуміє, що Україну треба захищати. І поки нема іншого механізму, аніж мобілізація, щоб хоч якось стримати росіян.

Говорячи про систему рекрутингу як заміну мобілізації, "слуга" різко заявив, що це "нісенітниця" і таку "дурню" кажуть люди, які ніколи не були на війні і не розуміють, що це таке.

— Я не проти рекрутингу. Я — за рекрутинг! Я — за професійну армію! Але ви повинні розуміти, що в нас війна і є втрати. Нам потрібно поновлювати втрати. Там є СЗЧ, і нам треба поновлювати СЗЧ. Який рекрутинг? Яка професійна армія? Кожна країна світу, яка з цим стикнеться, зрозуміє, що окрім мобілізації — іншого виходу нема, — наголосив Олександр Федієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нардеп повідомив: військовослужбовцям ТЦК хочуть підвищити зарплату.

Теги:
#Мобілізація #Олександр Федієнко #рекрутинг #ТЦК