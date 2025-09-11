Укр

Сотрудникам ТЦК хотят повысить зарплату. Сколько они получают сейчас

Галина Михайлова
Без достойной оплаты ТЦК не станут эффективными, считает Федиенко Новость обновлена 11 сентября 2025, 11:16
Без достойной оплаты ТЦК не станут эффективными, считает Федиенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Зарплаты в ТЦК существенно ниже, чем в боевых частях.

Часть украинских военных, получивших ранения, сейчас служат в ТЦК и СП. Это был ошибочный шаг, считает нардеп Александр Федиенко, ведь работать с людьми это другое, чем воевать. Он считает, что для того, чтобы иметь эффективные центры комплектования, которые не "упоминались бы в коррупции", нужна зарплата на уровне с НАБУ, ДБР и прокуратурой.

Об этом Федиенко написал в телеграмме. Он опубликовал ответ Минобороны на подобную инициативу. Там объяснили, что для этого требуются дополнительные 173,4 млрд грн только в 2025 году, а сейчас финансирование требует других сфер обороны. "Телеграф" разбирался, сколько сейчас получают работники ТЦК.

Что известно о зарплате в ТЦК

Несмотря на распространенные мифы, работа в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не приносит сверхприбылей. В 2024 году зарплаты ТЦК были ниже, чем у военных боевых частей — менее 30 тысяч гривен, утверждал начальник Одесского областного ТЦК полковник Юрий Пуйко. Пока ничего не изменилось.

Сержант Александр Порожнюк, ныне служащий в ТЦК, в 2025 году рассказал, что зарплата солдата — около 20,3 тыс. грн, а младшего сержанта — 22,8 тыс. грн. Среди бонусов – трехразовое питание. Скидки на коммунальные услуги, лечение или санатории имеют только те, кто имеет статус УБД. В открытом доступе "Телеграф" обнаружил две вакансии на работу в ТЦК. Приглашают водителей "по отношению к ограниченно пригодным из боевых частей". Заработная плата для вакансии в Днепре указана от 20 100 до 120 000 грн, отметим, что большие суммы получают только на боевых должностях. В другой вакансии также в Днепре указана зарплата – 20 000 – 25 000 грн.

Вакансия водителем в ТЦК, Днепр
Вакансия водителем в ТЦК, Днепр

Коррупция в ТЦК

Командование Сухопутных войск отмечает: в августе из 218 якобы нарушений, массово разгонявших соцсети, 91% оказались фейками и манипуляциями, направленными на срыв мобилизации. Только 20 случаев подтвердились: двоих сотрудников уже отстранили, еще двоих привлекли к дисциплинарной ответственности, а 16 расследований продолжаются.

Призывают сообщать о коррупции или злоупотреблении. Все обращения сразу передают в Нацполицию, СБУ, ДБР и НАПК для расследования. Именно так советуют поступить военным из публикации, которая на днях разошлась в сети — о том, что в ТЦК и СП в Киеве требовали взятку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 сентября сотрудники ТЦК должны работать с боди-камерами. Запись оповещения каждого лица должна вестись непрерывно, а людям сообщают, что их записывают. Срок хранения записей – 30 дней.

