"Соблазн коррупции все равно будет присутствовать": нардеп Федиенко об идее повысить зарплату работникам ТЦК до уровня прокуроров

Народный депутат предлагает "рыночную зарплату" работникам ТЦК, чтобы они не искали дополнительных доходов с помощью коррупции

Вопрос доведения размеров заработной платы работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) до уровня выплат в органах типа прокуратуры, НАБУ и САП – это необходимость. С одной стороны – в качестве предохранителя против возможных проявлений коррупции, с другой – как признание важности мобилизационной работы.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал народный депутат Александр Федиенко, входящий в состав Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Сегодня часть медиа представила как уже факт планы законотворцев повысить денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу в ТЦК и СП. Катализатором стала публикация в телеграм-канале народного депутата Александра Федиенко ответа Минобороны на запрос о рассмотрении такой возможности. В оборонном ведомстве отметили, что ценят профессионализм и вклад представителей ТЦК и считают увеличение выплат мотивацией для прохождения службы. При этом подчеркнули – для этого пока нет ресурса, потому что дополнительно необходимо было бы найти 173,4 млрд гривен. Комментируя это письмо, депутат ВР высказал мнение, что эффективные центры комплектования можно получить, если заботиться о соответствующей подготовке специалистов. Ведь доказавшие свою эффективность на поле боя "не всегда умеют работать с людьми". Плюс избежать упоминаний ТЦК в контексте коррупции можно, по мнению Александра Федиенко, если обеспечить работникам "рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ДБР, прокуратуры и т.д.".

В комментарии нашему изданию народный депутат пояснил, что отреагировал на обращение работников ТЦК как гражданских, так и военных относительно низкого уровня заработной платы, как того требует его статус. При этом перед тем как ставить вопрос перед Минобороны, посещал центры комплектования и знакомился с их работой, как говорят изнутри.

- Мне, например, непонятно, почему в органах ГБР, НАБУ, прокуратуры зарплата в раз десять выше, чем у какого-то работника центра. Хотя у этой деятельности тоже высокий уровень коррупционных рисков… Я считаю, если мы эту ситуацию не улучшим, соблазн коррупции все равно будет присутствовать в центрах комплектования. Ведь не может быть такого, чтобы в антикоррупционных органах и органах прокуратуры зарплата составляла 100-200-300 тысяч гривен, а в центрах комплектования – 20. Зачем нам такие антикоррупционные органы, которые пытаются бегать за теми, кто выполняет свою работу, но вот есть такая история [с уровнем зарплат]. Смотрите, я коррупционеров не оправдываю, но это риск на таких должностях и работе. Снова, я говорю в первую очередь об обычных гражданских гражданах. Конечно, мне не приятно было слушать и жалобы от военнослужащего, условно списанного, то есть военнослужащего с инвалидностью, а их там таких процентов 80 сейчас в центрах комплектования. И он мне говорит: "Я получал на передовой 100-150-170 тысяч (в зависимости от выполнения боевой задачи), а сейчас я получаю 20". И что мне отвечать?

– Но и риски на передовой выше, чем в тылу…

Риски есть и там, и там, понимаете. Там он был героем, а здесь он стал изгоем. Ибо наше общество не разделяет героев и изгоев. Вчера он был героем, потому что защищал это общество. А сегодня этот человек, работая в ТЦК, вынужден выполнять другой приказ, другую работу, мобилизовать и становится сразу изгоем. Понимаете? Почему? И еще раз общество должно для себя определиться, или оно живет в "федераше", или оно все же понимает, что Украину нужно защищать. И хотим мы этого, не хотим мы этого, но пока не существует иного механизма, чем мобилизация для того, чтобы хоть как-то сдержать россиян.

– Может ли ее заменить система рекрутинга?

– Такую глупость говорят люди, которые вообще не понимают, что такое война. Никогда не были на войне. Полная чушь! Я не против рекрутинга. Я за рекрутинг! Я за профессиональную армию! Но вы должны понимать, что у нас война и там есть потери. Нам нужно восстанавливать потери. Там есть СЗЧ, и нам нужно возобновлять СЗЧ. Какой рекрутинг? Какая профессиональная армия? Каждая страна мира, которая с этим столкнется, поймет, что кроме мобилизации другого выхода нет.

Также Александр Федиенко, отвечая на вопросы о превышении полномочий и других нарушений со стороны представителей ТЦК и СП, обычно вызывающих резонанс, подчеркнул: за это должна быть ответственность.

- Считаю, что если "человек, который имел признаки военной формы одежды", потому что я не знаю это представитель ТЦК или нет, применяет физическую силу к гражданам Украины, лишая их таким образом свободы, его дом – тюрьма. Я сразу об этом говорил и буду говорить. Поэтому я, когда получаю официальные обращения по поводу моментов бусификации, я сразу поднимаю на уши всех – полицию, прокуратуру, военную службу по правопорядку, представителей ТЦК и так далее. И добиваюсь, чтобы мне не просто дали отписку, что не было превышения полномочий, а заставляю открывать дело, собирать видеодоказательства. Я считаю, что это недопустимо, и за это должна быть уголовная ответственность. Она, кстати, и так есть. Вопрос в другом, что люди, к которым было применено такое физическое влияние, к сожалению, не пишут обращения. Так что если можете, напишите, что депутат Федиенко готов их принимать.

Но могу сказать по тем историям, которыми я занимался, 50 на 50 подтверждаются факты. Люди на эмоциях пишут в социальных сетях, но когда начинаешь разбираться, то выплывают разные моменты. Очень простой пример. ТЦК мобилизовала человека с инвалидностью – так это кажется. Я достаю свой самурайско-депутатский меч, начинаю всех крошить в капусту, но потом мне предоставляют документ, по которому человек может проходить службу в подразделениях связи, оперативного обеспечения, ТЦК и СП и так далее.

То есть центр комплектования проделал свою работу. Не определяет пригодность, это делает ВЛК в соответствии с приказом №420 Минобороны (регламентирует работу комиссий – Авт.). Почему-то об этом приказе общество вообще умалчивает. Почему-то о ВЛК, определяющем пригодность, общество молчит. А что делать ТЦК? Не мобилизовать такого человека? Тогда к ним придет ДБР, потому что это злоупотребление служебным положением. У него есть бумажка, что он пригоден к службе. Он не может этого человека не мобилизовать, но его не отправят в стрелки штурмового подразделения. Ведь в армии есть не только они, там в большом количестве нужны связисты, электрики, делопроизводители, бухгалтеры, экономисты, юристы. То есть, все эти бытовые профессии, которые есть в обычном предприятии.

Стоит отметить, что в четверг, 11 сентября, в столице состоится акция, участники которой потребуют от властей повышения суммы базового денежного довольствия солдатам ВСУ. Об этом сообщил в Instagram Петр Конопля — боевой медик, который после получения нескольких ранений перешел на должность рекрутера Сил беспилотных систем. По его словам, на тыловых должностях пока нельзя получить более 20 тыс. гривен, что недостаточно для закрытия базовых нужд.

