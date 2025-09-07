Военнослужащий рассказал, как военкомы требуют взятки: в ТЦК ему уже ответили

Военнослужащий обвинил ТЦК в коррупции, что ему ответили

В сети появилась информация о том, что сотрудники ТЦК в Киеве требовали взятку в 8000 долларов от мобилизованного за то, чтобы тот попал в подразделение к своему другу. За "отпустить домой" у него и вовсе просили 30 тысяч.

Историей поделился командир разведывательного взвода 28 ОМБр с позывным "Крым" (подписан в сети как Ротан Крымский). В столичном ТЦК уже заявили, что это фейк.

"Крым" рассказал, что его друга забрали возле его дома, доставили сначала в один из местных военкоматов, где он за час прошел ВЛК. По словам военного, друг после этого позвонил к нему и попросился в его отряд.

Мы быстренько сделали ему отношение – не получилось. Я начал искать другие варианты… На выходе мне назвали цифру в 8000$ — это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить. Не домой, а забрать и через рекрутинговый центр нашей бригады мобилизовать. Уйти домой — 30к$! Это просто, чтобы за него на этот день забыли и никаких гарантий, что завтра его снова не поймают. Ротан Крымский

Сообщение "Крыма"

На историю уже отреагировали в Киевском городском ТЦК, назвав историю фейком.

Распространение подобных "историй" — часть информационных атак, имеющих целью посеять недоверие среди украинцев и дискредитировать процесс мобилизации. Киевский ТЦК

Ответ ТЦК

Там также усомнились в том, что военнослужащий Ротан Крымский вообще существует.

Стоит отметить, что "Крым" давал интервью "Украинской правде" в сентябре 2024 года. Издание отмечало, что мужчину зовут Валид Ю., то есть подпись в сети является его никнеймом, а не настоящим именем. Однако по этому видео можно сделать вывод, что он живой человек, а не безликий профиль из сети.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят заставить сотрудников ТЦК носить бодикамеры при проверке документов и вручении повесток. Однако юристы говорят, что права мобилизованных это не защитит.