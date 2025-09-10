Повестки по почте достанут каждого: что будет, если игнорировать послание ТЦК

Мнения народного депутата и юриста по сути этого постановления разделились

1 сентября 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1062, которым внес изменения в пункт 34 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Документ детализирует новую процедуру печати и доставки повесток военнообязанным и резервистам.

"Телеграф" разобрался, что изменяет это постановление, каким образом граждане Украины будут получать повестки и что изменится в процедуре их печати.

Согласно постановлению, печать повесток, сформированных через Единый государственный реестр призывников, может осуществлять не только Министерство обороны и территориальные центры комплектования, но и государственные предприятия полиграфической отрасли, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Доставка повесток осуществляется посредством почтовой связи на основании соответствующих договоров.

Также организация печати может проходить через электронное взаимодействие государственных информационных систем и соответствующих предприятий. Это решение направлено на автоматизацию процессов и усиление логистической эффективности в рамках мобилизационной кампании.

Проигнорировать повестку уже не выйдет?

Народный депутат Александр Федиенко в своем Telegram-канале предоставил юридические разъяснения по поводу изменений.

Важным изменением стало закрепление статуса "Укрпочты" как официального оператора по вручению повесток. Кроме нее, эти функции может выполнять и другой почтовый оператор. При наличии договоров с ТЦК или Министерством обороны почта сможет присылать повестки заказными письмами.

Рекомендованное письмо – вид почтовой отправки, которая передается получателю исключительно под личную подпись. Отправителю же предоставляется подтверждение об отправке и вручении.

Как отметил Федиенко, ранее такая передача повесток по почте считалась лишь вспомогательной. Адвокаты часто доказывали в судах, что лицо не получило письма, что позволяло избежать ответственности. Теперь вручение заказным письмом официально признается надлежащим способом доставки.

Теперь, закреплено, что письмо по почте = официальное вручение (юридически сняли серые зоны). То есть введен четкий законодательный механизм, позволяющий делать массовые рассылки и исключающий возможность избегания вручения через почту Александр Федиенко

Александр Федиенко/Facebook

Он также пояснил, что, например, Министерство обороны или госпредприятие, имея доступ к реестру и договору с почтовым оператором, сможет централизованно сформировать и разослать повестки.

Так что изменится? Объяснение юриста

Адвокат Дмитрий Бузанов в комментарии "Телеграфу" заявления об изменении механизма отправки повестки по почте отрицает и говорит, что на рядового гражданина это постановление никак не повлияет. Он утверждает, что порядок отправки почтовой корреспонденции урегулирован правилами предоставления почтовых услуг, которые также утверждены Кабинетом Министров – и в этот порядок никаких изменений не вносили.

Дмитрий Бузанов/Facebook

Если мы берем порядок организации призыва, 560 постановление, то туда никаких изменений не вносилось. Вносилось только о порядке организации печати Дмитрий Бузанов

По его словам, единственное, на что влияет постановление Кабмина: порядок печати повесток. Теперь их могут печатать областные ТЦК и СП – это повлияет на скорость их производства.

"Например, киевскому ТЦК нужно прислать определенному количеству людей определенное количество повесток. Они обращаются в Минобороны, пока это согласовывается, пока это подписывается, это долгая процедура. А с этим постановлением это уже будет делаться на местах", – пояснил Бузанов.

Какое наказание "светит" за уклонение от повестки по почте

Отказ от забора повестки или игнорирование ее вручения теперь может иметь четко определенные юридические последствия. В условиях новых правил автоматизации рассылки повесток, в частности по почте, попытки избежать их получения больше не дают правовых оснований избежать ответственности. Законодательство предусматривает несколько уровней санкций.

Во-первых, за неявку в территориальный центр комплектования после получения повестки предусмотрено административное наказание. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, речь идет о штрафе. Во время действия военного положения его сумма составляет от 17 000 до 25 500 грн. В большинстве случаев это классифицируется как административное правонарушение.

Во-вторых, в случае систематического уклонения возможно привлечение к уголовной ответственности. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за уклонение от призыва во время мобилизации, в частности, в вид и лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

