Мужчина напал на военных ТЦК под Луцком: чем закончился кровавый инцидент (видео)

Военнослужащие ответили на выстрелы слезоточивым газом

Под Луцком в военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК) стреляли. Один из сотрудников получил перелом руки. Нарушителей уже задержали.

Об этом сообщили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Известно, что инцидент произошел 4 сентября в селе Боратин.

Как сообщают в ТЦК, военнослужащие увидели четырех мужчин и подошли к ним проверить военно-учетные документы. Однако граждане начали бежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании.

Военнослужащие следовали за ними, однако мужчины начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения. Затем, когда один из военных попытался произвести предупреждающий выстрел из травматического оружия, неизвестный выбил пистолет из его рук. Мужчина подхватил его и стал стрелять в группу оповещения.

Сотрудники ТЦК начали отвечать слезоточивым газом. Сейчас одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно у него перелом руки. На место инцидента уже прибыла полиция, задержавшая подозреваемых мужчин.

Напомним, что недавно в ТЦК прокомментировали громкий инцидент из распределительного центра Киева.

Ранее "Телеграф" писал, почему бодикамеры ТЦК не защитят права мобилизованных.