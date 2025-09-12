Формирует в детях эгоизм и агрессию: режиссер объяснил опасность мультфильма "Маша и Медведь"

Образ Маши — негативный пример для детей

Российский мультфильм "Маша и Медведь" заработал на украинских детях почти 2,5 миллиона долларов. И эта новость вызвала скандал, поскольку анимация продвигает российские нарративы, а многие украинские родители не видят в этом опасности.

В интервью "Телеграфу" украинский мультипликатор, режиссер отечественной анимации "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж ответил, почему образ Маши негативно влияет на детскую психику. Также он объяснил, почему российская анимация завоевала такую большую популярность.

Почему мультфильм "Маша и Медведь" опасен для детской психики

Российский мультфильм "Маша и Медведь" на YouTube занимает первое место по просмотрам среди украинской аудитории, что вызывает серьезную тревогу. Дело в том, что дети особенно хорошо запоминают свои первые мультфильмы. Все происходящее на экране они воспринимают за правду и часто повторяют поведение любимых персонажей.

Образ Маши в мультфильме представляет собой отрицательный пример для малышей. Ее персонаж — агрессивный ребенок, который хочет удовлетворить только свои желания любой ценой, не считаясь с чувствами окружающих.

"Маша и Медведь" опасен для психики детей

По словам режиссера, если миллионы детей будут с детства наблюдать такое поведение на протяжении нескольких лет, это будет формировать у них эгоизм и агрессию.

Родители в 12-15 лет получат совершенно нерегулируемых подростков. И даже раньше они могут сталкиваться с проблемой, что ребенок не понимает нормального поведения. Ребенок научился, что он является центром земли и ему можно все. Она может агрессировать, а ей за это ничего не будет, быть токсичной и ей за это тоже ничего не будет. И потом могут вырасти подростки, дети, которые могут абьюзить других и абсолютно спокойно к этому относиться Олег Маламуж

Олег Маламуж отметил, что популярность "Маши и Медведя" легко объяснима. Россия давно инвестирует в развитие анимации огромные деньги, в отличие от Украины, где на детский контент выделяли лишь от 2% до 10% от общего бюджета на кинематограф.

В мультфильме "Маша и Медведь" продвигаются российские нарративы

Россияне еще с советских времен понимали, что нужно влиять на детей, формируя общество и закладывать в киноленты определенные нарративы, чтобы продвигать их на всех уровнях.

В итоге "Маша и Медведь" стала одной из самых качественных анимаций на постсоветском пространстве, и создание мультфильма напрямую поддерживало российское агентство по кинематографу. Это классический пример доминирования в нарративах через культурный контент и это общие правила любого маркетинга.

