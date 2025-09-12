Формує у дітях егоїзм та агресію: режисер пояснив небезпеку мультфільму "Маша та Ведмідь"

Образ Маші – негативний приклад для дітей

Російський мультфільм "Маша та Ведмідь" заробив на українських дітях майже 2,5 мільйона доларів. І ця новина викликала скандал, оскільки анімація просуває російські наративи, а багато українських батьків не бачать у цьому небезпеки.

В інтерв’ю "Телеграфу" український мультиплікатор, режисер вітчизняної анімації "Мавка. Лісова пісня" Олег Маламуж відповів, чому образ Маші негативно впливає на дитячу психіку. Також він пояснив, чому російська анімація здобула таку велику популярність.

Чому мультфільм "Маша та Ведмідь" небезпечний для дитячої психіки

Російський мультфільм "Маша та Ведмідь" на YouTube посідає перше місце на переглядах серед української аудиторії, що викликає серйозну тривогу. Річ у тому, що діти особливо добре запам’ятовують свої перші мультфільми. Все, що відбувається на екрані вони сприймають за правду і часто повторюють поведінку улюблених персонажів.

Образ Маші в мультфільмі є негативним прикладом для малюків. Її персонаж — агресивна дитина, яка хоче задовольнити лише свої бажання за будь-яку ціну, не зважаючи на почуття оточуючих.

"Маша та Ведмідь" небезпечний для психіки дітей

За словами режисера, якщо мільйони дітей з дитинства спостерігатимуть таку поведінку протягом кількох років, це формуватиме у них егоїзм та агресію.

Батьки у 12-15 років отримають абсолютно нерегульованих підлітків. І навіть раніше вони можуть стикатися з проблемою, що дитина не розуміє нормальної поведінки. Дитина навчилася, що вона є центром землі і їй можна все. Вона може агресувати, а їй за це нічого не буде, бути токсичною і їй за це теж нічого не буде. І потім можуть вирости підлітки, діти, які можуть аб’юзити інших і абсолютно спокійно до цього ставитися Олег Маламуж

Олег Маламуж зазначив, що популярність "Маші та Ведмедя" легко зрозуміла. Росія давно інвестує у розвиток анімації величезні гроші, на відміну від України, де на дитячий контент виділяли лише від 2% до 10% загального бюджету на кінематограф.

У мультфільмі "Маша та Ведмідь" просуваються російські наративи

Росіяни ще з радянських часів розуміли, що треба впливати на дітей, формуючи суспільство та закладати у кінострічки певні наративи, щоб просувати їх на всіх рівнях.

У результаті "Маша та Ведмідь" стала однією з найякісніших анімацій на пострадянському просторі, і створення мультфільму безпосередньо підтримувало російське агентство з кінематографа. Це класичний приклад домінування у наративах через культурний контент і це загальні правила будь-якого маркетингу.

