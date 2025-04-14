Своеобразный "троянский конь": как российская музыка влияет на сознание украинцев и финансирует армию врага

На самом деле музыка – это оружие в руках врага

Большинство украинцев после начала полномасштабного вторжения отказались от российского контента. Однако даже на четвертый год полномасштабного вторжения есть те, кто не считают прослушивание музыки страны-террористки чем-то плохим и продолжают это делать. Украинские чарты довольно часто разрывают песни пропагандистских исполнителей.

Многие игнорируют реальность, в которой ежедневно погибают украинцы, оправдывая свое безразличие тем, что "нет достойной замены российского контента на украинский". А на самом деле, они даже не пытаются ее искать. "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом, почему не стоит украинцам слушать русскую музыку и получил очень ясный и четкий ответ.

Почему украинцы не должны слушать русскую музыку

Каждый раз, когда украинец нажимает кнопку play на треке российского исполнителя, он делает сознательный шаг против самого себя, своего языка и культуры и даже безопасности. Это открытое финансирование армии страны-агрессорки, поддержка их идеологии.

Скрытая пропаганда

Даже если в песне речь идет о "любви" или "сложной жизни", там могут просматриваться нотки пропаганды. В частности, в российских треках часто воспевают советское прошлое и тезис "ранее было лучше". Также часто можно услышать, что россияне поют о "воссоединении" территорий.

В музыке страны-агрессорки нередко можно заметить, что россияне обесценивают Украину как государство и воспевают идею "братских народов". Так искажается действительность войны и романтизируется российская армия. Особенно важно, чтобы русские треки не слушали украинские дети и подростки.

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Финансирование российской армии

Потребление любого российского контента, включая музыку, имеет еще и финансовое измерение. Каждый стрим на платформах, таких как Spotify, Apple Music или YouTube монетизируется. По анализу искусственного интеллекта, стриминговые сервисы платят примерно $4,4 за 1000 прослушиваний, из которых исполнитель получает около $2. Украинцы ежегодно слушают 37 миллиардов треков российских исполнителей, что приносит им доход в размере $74 миллиона в год. Из этих денег около 5 миллионов переходят в налог на российский бюджет. Эти средства идут на финансирование армии, воюющей против Украины. Например, по подсчетам, на эти средства можно было бы купить 10 тысяч дронов для российских войск.

Влияние на мировоззрение

Даже если, на первый взгляд, текст песни "нейтральный", любая музыка формирует представление, что все русское "нормальное", а в результате может казаться, что преступления России не так уж страшны. На самом деле аргументы о том, что "музыка — вне политики" — полный бред, по мнению ИИ, ведь музыка — это и есть политика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие штрафы в Украине за прослушивание российской музыки. Мы поделились, что делать, когда рядом раздается "русский мир" из колонок.