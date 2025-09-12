Цена жизней. Притула назвал первоочередную проблему на фронте

Ежедневные удары подрывают обеспечение фронта, эвакуацию раненых и логистику

Системные атаки российских беспилотников создают реальную угрозу конвоям с гуманитарной помощью и боеприпасами на Донбассе. Волонтеры отмечают, что подобные удары уже стали ежедневным риском для логистики фронта.

Об этом сообщил общественный и политический деятель, волонтер Сергей Притула. В конце мая один из конвоев его благотворительного фонда был вынужден срочно изменить маршрут из-за атак дронов на трассе "Краматорск-Доброполье".

Хотя об этом быстро сообщили СМИ, автор сообщения отметил, что реакция ответственных за безопасность логистики в прифронтовых регионах была недостаточной.

Россия начала системно бить по логистическим путям на глубине 40-80 км. Трассы, которыми мы живем фронт и города, под прицелом дронов-камикадзе. Сергей Притула

Также волонтер отметил несколько опасных направлений:

Изюм-Славянск-Краматорск

Краматорск-Павлоград

другие ключевые дороги Донбасса, Харьковщины, Сумщины, Запорожья, Херсона

Притула подчеркнул, что это — не теоретические риски, а ежедневные удары, подрывающие обеспечение фронта, эвакуацию раненых и логистику для сотен тысяч гражданских. Он призвал государство срочно внедрить антидроновые сетки, уже отработанную и доступную технологию.

Каждый день промедления – это потерянная дорога. А потерянная дорога – это сорванная оборона. Мы видели это на Курщине, дальше – на Сумщине. Сергей Притула

Реакция общества

Пользователи соцсетей поддержали призыв и отметили человеческие риски. Так, один из комментаторов написал: "Каждый день промедления — это не потерянная дорога, это, прежде всего, потерянные жизни водителей. За август только в одной бригаде погибли два водителя, потому что возили припасы на велосипедах". Другие отмечали, что ситуация с защитой дорог разоблачает системные проблемы организации логистики и коррупцию в местных властях.

Что пишут украинцы под постом

Некоторые пользователи выразили сомнение по поводу сроков: "К власти со сроком в ближайшие недели? Пока решение проведут, Госстандарт требования к сеткам пропишут, тендеры проведут — год уйдет. А здесь недели предлагаются", — отметил один из комментаторов. Другие предложили расчеты россиян и собственные идеи по эффективному использованию дронов и мониторинга 24/7 для уменьшения угроз.

Что пишут украинцы под постом

Притула добавил, что волонтеры могут помогать частично, но ответственность за защиту ключевых транспортных коридоров полностью лежит на государстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска пытаются продвигаться на Добропольском направлении в Донецкой области, однако украинские штурмовые подразделения на этом отрезке фронта проводят одну из самых эффективных операций последних месяцев и наносят врагу значительные потери.