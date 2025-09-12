Ціна життів. Притула назвав першочергову проблему на фронті

Щоденні удари підривають забезпечення фронту, евакуацію поранених і логістику

Системні атаки російських безпілотників створюють реальну загрозу для конвоїв із гуманітарною допомогою та боєприпасами на Донбасі. Волонтери зазначають, що такі удари вже стали щоденним ризиком для логістики фронту.

Про це повідомив громадський та політичний діяч, волонтер Сергій Притула. Наприкінці травня один із конвоїв його благодійного фонду був змушений терміново змінити маршрут через атаки дронів на трасі "Краматорськ-Добропілля".

Хоча про це швидко повідомили ЗМІ, автор допису зауважив, що реакція відповідальних за безпеку логістики в прифронтових регіонах була недостатньою.

Росія почала системно бити по логістичних шляхах на глибині 40-80 км. Траси, якими ми живимо фронт і міста, — під прицілом дронів-камікадзе. Сергій Притула

Також волонтер відзначив кілька небезпечних напрямків:

Ізюм-Слов'янськ-Краматорськ.

Краматорськ-Павлоград

інші ключові дороги Донбасу, Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини.

Притула наголосив, що це — не теоретичні ризики, а щоденні удари, які підривають забезпечення фронту, евакуацію поранених і логістику для сотень тисяч цивільних. Він закликав державу терміново впровадити антидронові сітки, технологію, яка вже відпрацьована та доступна.

Кожен день зволікання — це втрачена дорога. А втрачена дорога — це зірвана оборона. Ми бачили це на Курщині, далі — на Сумщині. Сергій Притула

Реакція суспільства

Користувачі соцмереж підтримали заклик і наголосили на людських ризиках. Так, один із коментаторів написав: "Кожен день зволікання — це не втрачена дорога, це насамперед втрачені життя водіїв. За серпень тільки в одній бригаді загинуло два водії, бо возили припаси на велосипедах". Інші зазначали, що ситуація із захистом доріг викриває системні проблеми в організації логістики та корупцію в місцевій владі.

Деякі користувачі висловили сумнів щодо термінів: "До влади з терміном в найближчі тижні? Поки рішення проведуть, Держстандарт вимоги до сіток пропишуть, тендери проведуть — рік піде. А тут тижні пропонуються", — зазначив один із коментаторів. Інші запропонували розрахунки росіян та власні ідеї щодо ефективного використання дронів та моніторингу 24/7 для зменшення загроз.

Що пишуть українці під дописом

Притула додав, що волонтери можуть допомагати частково, але відповідальність за захист ключових транспортних коридорів повністю лежить на державі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська намагаються просуватися на Добропільському напрямку в Донецькій області, проте українські штурмові підрозділи на цьому відтинку фронту проводять одну з найефективніших операцій останніх місяців і завдають ворогу значних втрат.