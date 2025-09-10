"Фронт безжалостный, и наша обязанность еще не выполнена": колумбиец с 20-летним опытом боев об участии в обороне Украины

Боец из Колумбии рассказал о своей мотивации присоединиться к борьбе за свободу Украины

Военнослужащий Гадес – родом из Колумбии. С первых дней полномасштабного вторжения он присоединился к защите Украины – уничтожал россиян на Харьковщине, в Петропавловке, что недалеко от Купянска. Его позывный имеет символическое значение, это имя властителя потустороннего царства. Для собратьев бойца 1 Интернационального легиона обороны он служит напоминанием, ведь каждый день на поле боя несет риски. Впрочем, предупреждение этот позывной несет и для врага – крайне немногим удается вернуться живым из владений Гадеса.

Не смог стоять в стороне: как колумбиец приобщился к защите Украины

Гадес – профессиональный военный, присоединившийся к армии почти двадцать лет назад. Его первый боевой опыт был получен в Колумбии, затем – во Французском иностранном легионе, а после этого боец работал в частных военных компаниях на Ближнем Востоке и Африке.

Когда 24 февраля 2022 года началось российское вторжение, он уже строил свою мирную жизнь в Германии и Швейцарии, однако остаться в стороне от несправедливости не смог.

В 2022 году мой бывший командир предложил присоединиться к спецподразделению в Украине. Я решил приехать, потому что россияне – это захватчики, которые хотят отобрать свободу у украинского народа. Никакая нация в мире не имеет права присваивать свободу другой. Я воюю против этого — сообщил Гадес

Военный Гадес на востоке Украины

За долгие двадцать лет военной карьеры он овладел широким арсеналом стрелкового оружия, и в Украине, где поле боя требует больших знаний и универсальности, это пригодилось.

"В колумбийской армии моим основным оружием была израильская винтовка Galil. Во Французском иностранном легионе, я специализировался как снайпер. В командировках в Африку и Ближний Восток работал с немецкой Heckler&Koch. В Украине начинал с АК BREN АК – АКС-74У", – перечислил боец.

И хотя боец владеет современными видами вооружения, предпочитает более традиционную платформу АК, и причина этому достаточно проста и прагматична – это самая распространенная трофейная добыча на враждебных позициях.

"Со временем я собрал немало трофеев на передовой – преимущественно враждебные АК. Это старое оружие, но далеко не устаревшее. Конечно, чешское CZ BREN или американское М4 – более современное оружие. Но у "калаша" есть свое преимущество – он работает даже в воде и песке, когда все остальное может выйти из строя".

Каждая победа заслуживает отличия

Гадес служит в пехоте, именно там, "на нуле", среди грязи, руин и уничтоженной снарядами природы, он и его сослуживцы вступают в прямой огневой контакт с русскими оккупантами.

Миссия всегда одна: уничтожить захватчиков. Как мы этого достигаем? Убивая их. Другого способа не придумали — сказал боец

Боец из Колумбии на войне в Украине

Он признает, что выход на каждую боевую задачу является большим риском для здоровья и жизни бойца, поэтому каждая победа заслуживает награды:

"Здесь, в Украине, я получил много медалей, потому что воевал в самых горячих местах. Например, в прошлом году я был в Старомайорском, Донецкой области. Пробыл на позициях 21 день. Бои были чрезвычайно ожесточенными — я чуть не потерял жизнь. После этого почти пол года провел в госпитале, чтобы восстановиться.

Чем защитники Украины отличаются от российских окупантов

Гадес убежден: главным отличием между украинскими защитниками и врагом есть осознанное чувство долга. По его словам, иностранные добровольцы присоединяются к Легиону с четким пониманием ради чего они здесь.

Мы боремся за свободу Украины. Это идея, которая придает силы. У врага же нет настоящей цели, за которую следует сражаться. Многие из них словно сами напрашиваются насмерть. Потому что у них нет никакого желания возвращаться к себе домой — подчеркнул Гадес

Гадес, боец 1 Интернационального легиона обороны Украины

Однако недостаточно одной смелости, чтобы выжить и победить такого врага как Россия. Чтобы воевать рядом с такими бойцами, как Гадес, нужно овладеть широким набором навыков.

"99% бойцов, присоединившихся к Первому батальону, приехали из-за границы. У себя дома многие из них служили в армии, часто в спецподразделениях. Мы все хорошо обучены. Почти как силы специальных операций", — говорит тот.

И если борющиеся за свободу Украины воины делают ставку именно на качество личного состава, то враг, наоборот, хочет выиграть войну количеством.

"Вместо этого враг хочет выиграть войну количеством, а не качеством. Они просто гонят людей вперед — волна за волной. Почему они приезжают сюда умирать? Потому что они не солдаты, а дураки, которых их командиры отправляют на убой", — отметил Гадес.

Среди важных качеств, которые должен обладать боец Легиона: хорошая физическая форма, тактическая подготовка, владение оружием и умение сохранять спокойствие под натиском врага. Однако, как говорит Гадес, есть еще одна вещь, которая будет невероятно полезна на поле боя:

"Инстинкт самосохранения – не менее важен. Многие наши бойцы – не профессиональные солдаты, а бывшие гражданские. И этот инстинкт – это то, что позволяет им выжить на фронте", – подчеркнул он.

Украина похожа на Колумбию: как иностранец нашел здесь свой дом

За время своей военной карьеры Гадес побывал в большом количестве стран, где познакомился с разными культурами. Но, несмотря на это, именно Украину он вполне осознанно избрал своим новым домом.

"Я воюю за Украину, потому что отныне здесь моя семья: моя жена – украинка. Я хочу иметь детей, воспитывать их в Украине и поселиться здесь на всю жизнь", – заявил он.

Легионер из Колумбии признался, что ощутил особую связь с этой землей. Он влюбился в страну, путешествуя по ее городам и узнавая людей, традиции и культуру.

Я объехал почти всю Украину. Когда есть возможность, сажусь на поезд или автобус и еду открывать для себя новые города. Я был в Одессе, Львове, Киеве, Харькове. Донетчина чрезвычайно красива, и оттого еще трагичнее, что теперь эту землю топчут эти орки — рассказал военный

Боец 1 Интернационального легиона обороны Украины, Гадес

По его словам, Украина во многих вещах напоминает ему родную Колумбию. Именно это помогло ему почувствовать родство со страной, которая находится так далеко от дома.

"Природа здесь такая же удивительная, как в Колумбии. Еще одно сходство – еда. Меня удивило, как украинцы уважают свою кухню. Это напоминает то, как к еде относятся в Колумбии. Украина также особенная тем, что это христианская страна, где семья – прежде всего. В Колумбии так же — семья прежде всего", — обозначил легионер.

Он также пытается овладевать украинским языком, поскольку считает его важным шагом к пониманию новой культуры.

"Моя жена хочет, чтобы дома я говорил на ее родном языке. Когда я голоден, говорю ей на украинском: "Я хочу сніданок, я хочу обід, я хочу вечерю. Ходімо до магазину, ходімо в центр, ходімо на базар"", – поделился боец.

Обязанность еще не выполнена

Гадес обратился к иностранцам, готовым присоединиться к обороне Украины, подчеркнув, что победа держится не только на героизме, но и на выносливости и надлежащей подготовке. Он напомнил, что война оказалась гораздо длиннее и сложнее, чем рассчитывал враг.

"Это очень тяжело. Все знают, что каждый раз можно погибнуть. Это долгая война. Враг думал, что это будет четырехдневная "спецоперация", чтобы захватить Киев. А теперь это уже четырехлетняя полномасштабная война", — сказал легионер.

Он признал, что даже самым выносливым воинам необходима передышка, ведь война истощает физически и морально. Однако призвал не сдаваться и помнить об обязанности перед Украиной.

Многие устают. Даже те из нас, кто сражается за свободу здесь, в Украине, чувствуют истощение и хотят уйти. Но я всегда призываю возвращаться, потому что мы на правильной стороне истории. И в конце концов, они возвращаются. Ибо они знают: фронт безжалостный, и наша обязанность еще не выполнена Гадес

