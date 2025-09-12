"Как мыши в норку": россияне придумали способ проникать в важный город (видео)

Аналитики рассекретили необычный способ российского наступления на Купянск

Российские военные снова использовали трубы для тайного проникновения через линию фронта. На этот раз оккупанты преодолевают реку Оскол и заходят непосредственно в Купянск.

Это уже третий случай, когда враг применяет схожую тактику. Ранее россияне использовали трубы для продвижения в Авдеевке, а затем у Суджи, сообщает аналитический ресурс DeepState.

Маршрут, куда россияне пробираются в Купянск

"Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут в окрестности Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места отдыха и запасы провизии", — говорится в сообщении. Таким способом вражеские группы без серьезных потерь добираются до Радьковки, а затем перемещаются на юг в лес под их контролем.

Точка входа россиян в трубу по направлению к Купянску.

После этого оккупанты рассредоточиваются в Купянске и могут дойти до железной дороги. В самом городе уже есть позиции для взлета российских пилотов, как говорят аналитики ресурса.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал о поражении трубы ГИС "Суджа" на границе Сумской и Курской области. Генштаб ВСУ тогда заявил, что трубу атаковала сама Россия.