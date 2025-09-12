"Як миші в нірку": росіяни вигадали спосіб проникати у важливе місто (відео)

Аналітики розсекретили незвичайний спосіб російського наступу на Куп'янськ

Російські військові знову використали труби для таємного проникнення через лінію фронту. Цього разу окупанти долають річку Оскіл і заходять безпосередньо в Куп'янськ.

Це вже третій випадок, коли ворог застосовує подібну тактику. Раніше росіяни використовували труби для просування в Авдіївці, а потім біля Суджі, повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

Маршрут, кудою росіяни пробираються до Куп'янська

"Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії", — йдеться у повідомленні. Таким способом ворожі групи без серйозних втрат дістаються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс під їхнім контролем.

Точка входу росіян в трубу у напрямку до Куп'янська

Після цього окупанти розосереджуються в Куп'янську і можуть дійти до залізниці. У самому місті вже є позиції для зльоту російських пілотів, як кажуть аналітики ресурсу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав про ураження труби ГВС "Суджа" на кордоні Сумської та Курської області. Генштаб ЗСУ тоді заявив, що трубу атакувала сама Росія.