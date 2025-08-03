Россияне хотят в трубу: придумали транспорт для газопроводов (фото)

Устройство явно кустарное и собрано на скорую руку

У россиян "культ трубы" выходит на новый уровень. Теперь они создали специальное транспортное средство, чтобы перемещаться по газопроводам.

Пока видно, что устройство собрано кустарно, однако похоже, что захватчикам еще со времен операции в Судже понравилось массово задыхаться в замкнутых пространствах. Соответствующие снимки показал telegram-канал "Инсайдер".

Как видно на фотографиях, устройство представляет собой кустарно переделенную тележку, подходящую для того, чтобы перемещаться по круглой внутренней стенке трубы.

Также на тележку поставили простейшую наблюдательную аппаратуру, что может намекать на то, что цель аппарата сводится к автономной доставке грузов. Впрочем, на другом снимке видно, что пульт управления присоединен к транспорту кабелем, а значит "пилоту" придется находиться на тележке.

Скорее всего устройство оснащено электрическим двигателем, так как на снимке в задней части виден блок, напоминающий аккумуляторную батарею.

Тележка для перемещения по трубам

Явно селана кустарно

Точное предназначение устройства неизвестно, однако оно явно вдохновлено проведением операции "Труба" в Курской области в марте 2025 года. Тогда россияне попытались воспользоваться магистральным газопроводом, чтобы перебросить войска в тыл украинской группировке в Курской области.

Операция хоть и показала определенный результат, однако привела к значительным потерям среди россиян. При этом большая часть проблем возникла из-за того, что в газопроводе им не хватало воздуха, еды и воды. Из-за этого многие сошли с ума, задохнулись или застрелились.

Участники операции после этого признавались, что проблемы с логистикой там были настолько большими, что кадыровцы могли застрелить россиян за воду. Очевидно, что определенная моральная травма из-за этих проблем у оккупантов осталась, из-за чего и появляются подобные устройства, как на фото выше. Однако выглядит очень сомнительно, что они действительно будут применяться в больших масштабах.