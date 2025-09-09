Цены на проезд оцепенели: Кличко рассказал, будет ли повышение и когда

Департамент финансов предложил повысить стоимость проезда в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве дотационный, город сейчас ищет возможности, чтобы не повышать стоимость проезда. В то же время, он заверил горожан, что до конца войны подорожание проезда не состоится.

Свое сообщение Кличко распространил в Facebook. Но активист и правозащитник Олег Симороз считает, что такими сообщениями городской голова готовит киевлян к повышению цен.

Мэр отметил, что разница в существующем и экономически обоснованном тарифе — 11 млрд в год, которая покрывается из киевского бюджета. А в условиях, когда в столице забрали на Укрзализныцю 8 млрд грн, на запланированную дотацию средств не хватит.

"Поэтому Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов. И, добавлю, перевозка льготников бесплатно – это еще миллиард из бюджета города. Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно", – говорится в публикации.

Кличко подчеркнул, что КГГА делает все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации. В то же время он раскритиковал центральные власти, которые якобы сделали все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф.

"А мы теперь ищем возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и сохранить существующие тарифы. Потому что, как я и говорил раньше, до конца войны повышение цен на проезд в городском транспорте мы не будем рассматривать!", — написал Кличко.

Сообщение Кличко про подорожании проезда в транспорте

У Кличко начали продвигать тему повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве, утверждает активист и правозащитник Олег Симороз. По его словам, мэр города манипулирует, объясняя необходимость пересчета стоимости проезда тем, что у него забрали в государственный бюджет 8 млрд. грн.

"Считаю, что просто неадекватно, что городской голова в своих политических играх с Офисом президента пытается использовать киевлян в качестве заложников", – считает Симороз.

Он объяснил, что из-за войны простые работяги, которые пользуются автобусами, троллейбусами, трамваями и метро, и так очень сложно живут. По его мнению, точно не они должны почувствовать увеличение тарифов.

"Хочешь наполнять бюджет? Поднимай тарифы для мажоров в центре города, за рекламу, за летние террасы, за аренду земли и имущества", – советует Симороз.

Правозащитник добавил, что с бюджетом в 100 млрд грн нужно не плиточку перекладывать и искусственные острова строить, а поддерживать простых людей в сложное время. С таким бюджетом можно было давно хотя бы на период действия военного положения сделать проезд в общественном транспорте бесплатным.

"Это бы немного разгрузило город от заторов, что бы положительно повлияло на логистику во всей стране. Не разворовал бы 115 очередь капитального ремонта в парке "Наталка", как-то бы пережили... Разваленными маршрутками, которые тебе дань носят, займись лучше и наконец единым билетом по всем видам общественного транспорта. Играешь с огнём, вот просто поверь и забудь об этой идее!", – резюмировал он.

Сообщение Симороза о повышении цен на проезд в Киеве

Напомним, Киев сейчас приходит в себя от сильного ливня и некоторые синоптики говорят, что в ближайшее время еще ожидаются дожди. Однако в середине недели прогнозируется только облачность.