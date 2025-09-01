У Кличко зашкаливают потери: на чем столица теряет миллионы и кто платит за бардак с трубами

Цены переплаты за ЖКХ поражают своими размерами

Первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Верховной Рады, народный депутат Алексей Кучеренко заявил о критичном уровне потерь в столичных теплосетях, что непосредственно закладывается в тарифы и отражается в платежках киевлян. По его словам, в Киеве потери тепла составляют 23% при нормативе 13%.

Это означает, что потребители ежегодно платят более 2 млрд. грн. лишних средств. В своем посту в Facebook Кучеренко отметил, что ответственность за ситуацию несут городские власти, ведь именно Киевская городская государственная администрация и Киевсовет контролируют сферу теплоснабжения.

"Своими платежками за тепло и ГВС вы оплачиваете пиар-компанию городского головы с его мостиками и солнечными станциями на чьих-то крышах за счет бюджета?! Если способны — будем работать дальше и проводить "ликбез". Если нет — платите и не задавайте вопросов!", – заявил нардеп.

Примеры из практики потребителей

Комментаторы привели свои примеры завышенных начислений. Один из жильцов сообщил, что два года подряд его дома выставляли счета по 230-250 грн ежемесячно за централизованное горячее водоснабжение в летний период, даже когда услуга фактически не предоставлялась.

После коллективного обращения в Киевтеплоэнерго произошел перерасчет, и жителям вернули по 1500-1800 грн. В последствии суммы в платежках снизились до 20-40 грн.

Другой потребитель рассказал, что в апреле этого года получил начисление в 400 грн за подогрев воды, хотя счетчики показывали нулевое потребление, а полотенцесушители в квартире оставались холодными.

Несмотря на письменные обращения в теплоснабжающую организацию, он так и не получил четкого ответа.

"Считаю, что это организация аферистов и шантажистов", – написал он.

Как это отражается в тарифах

В тарифе на теплоснабжение в Киеве уже заложен высокий уровень потерь. При среднем тарифе на централизованное отопление в 2024/2025 отопительном сезоне от 2400 до 3000 грн за 1 Гкал, дополнительные 10% потерь означают, что потребители переплачивают ориентировочно 250-300 грн за каждую Гкал.

Для типовой квартиры в 50 куб. м это добавляет около 2 500-3 000 грн за сезон только из-за неэффективности системы. Если подытожить по всем потребителям Киева, образуется сумма более 2 млрд грн в год, которую киевляне оплачивают фактически за "воздух".

