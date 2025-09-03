Рост цены на свет неизбежен? Сколько придется платить уже в следующем году
-
-
"Телеграф" рассчитал прогноз роста к 2028 году
В ближайшие годы украинцев ожидает существенный рост стоимости электроэнергии. Согласно прогнозу Министерства экономики, с 2026 года цена для бытовых потребителей будет ежегодно увеличиваться на 10-20%.
Об этом пишет "Украинская правда". Базовый сценарий предполагает ежегодное удорожание на 15% (±5%).
Отметим, что в Украине осенью 2025 года действует тариф 4,32 грн/кВтч.
"Телеграф" рассчитал прогноз роста в ближайшие годы. Для этого берем базовый тариф за осень-2025. Далее каждый год добавляем процент роста к уже новому тарифу (т.е. "сложные проценты", как у банка).
Формула:
- Тариф в следующем году = тариф текущего года × (1+% роста/100)
Сценарий +10%/год:
- 2026: 4,75 грн/кВт·час
- 2027: 5,23 грн/кВт·час
- 2028: 5,75 грн/кВт·час
Базовый сценарий (+15%/год):
- 2026: 4,97 грн/кВт·час
- 2027: 5,71 грн/кВт·час
- 2028: 6,57 грн/кВт·час
Сценарий +20%/год:
- 2026: 5,18 грн/кВт·час
- 2027: 6,22 грн/кВт·час
- 2028: 7,47 грн/кВт·час
Если ежегодно прибавляется +10%, то тариф в 2028 году вырастет с 4,32 до 5,75 грн (+33%). Если ежегодно +20%, то в 2028 он составит уже 7,47 грн (+73%).
Ранее "Телеграф" сообщал, что НКРЭКУ второй раз за лето 2025 года подняла тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, несмотря на замечания и аргументы бизнеса.