Повышение минималки – подарок, но за наш счет: на что вырастут цены и кто на этом заработает

"Телеграф" рассказывает, почему на повышении "минималки" выигрывает только государство, и кто на самом деле заплатит за это

С начала 2026 года украинцы получат повышенную минимальную заработную плату — 8647 гривен вместо нынешних 8000. Информация об этом содержится в бюджете на 2026 год, принятом правительством Украины.

"Телеграф" выяснил, как это повышение повлияет на карманы обычных украинцев, что произойдет с ценами в магазинах и почему ФЛПы снова будут вынуждены поднимать стоимость своих услуг.

Цепная реакция: раскрутят ли 647 гривен инфляционную спираль

Повышение минимальной зарплаты всегда запускает настоящую реакцию в финансовой системе страны. Сначала повышение обычно затрагивает единый социальный взнос, который напрямую зависит от размера минималки. Это означает, что работодатели и физические лица-предприниматели будут вынуждены платить большие социальные взносы в государственный бюджет.

Журналисты "Телеграфа" узнали у экспертов, возрастут ли размеры разных штрафов, алиментов и социальных пособий, которые законодательно привязаны к минимальной зарплате, а также вырастут ли зарплаты у "бюджетников" — учителей, врачей, госслужащих и т.д. Или, возможно, такие "бонусы" для экономики в состоянии войны не являются экономически обоснованными, и это лишь попытка властей добавить себе несколько плюсов накануне выборов.

Бывший министр социальной политики Павел Розенко объясняет подлинную сущность нововведения. "Сейчас рост минимальной зарплаты влияет только на налоги с ФЛП. Прямой связи между увеличением МЗП и повышением зарплат бюджетникам нет", — отмечает эксперт. Исключения – если зарплата в трудовом договоре или в законах Украины зависит от "минималки", объясняет эксминистр.

По словам Розенко, повышение минималки не будет означать повышение зарплат учителю, врачу, работнику культуры, спорта или социальной сферы. Фактически государственные служащие не ощутят никаких положительных изменений от этого решения, а вот давление на частный сектор значительно увеличится.

Обычно зарплата рассчитывается не из минимальной зарплаты, а из размера прожиточного минимума. А вот он остается замороженным.

Павел Розенко отмечает, что обычно "минималку" получают те, кто еще параллельно получают часть зарплаты "в конверте". "То есть повышение минималки приведет к росту легальных заработных плат, но не приведет к улучшению и уровню жизни, потому что будут больше платить легально, но меньше платить в конверте, то есть сумма реальной заработной платы остается такой же". Однако государство получит больше налогов с повышенной "минималки".

У ФЛП же база налогообложения — минимальная заработная плата. "Поэтому для ФЛП это очень серьезный вопрос, потому что бизнес сейчас находится не в лучшей форме, и это серьезный удар по малому и среднему бизнесу, это может повлечь за собой увеличение конечной стоимости продукции, и, как результат — инфляционных процессов в стране".

Экономист: повышение недостаточно, нужно было больше

Тарас Козак, основатель и президент Инвестиционной группы УНИВЕР, считает предложенное повышение недостаточным. "Инфляция достаточно высока за последние 1.5 года (в общей сложности почти 20%), а минимальная плата с 01.04.2024 остается на уровне 8 тысяч грн. Поэтому поднятие ее с 01.01.2026 на 8% — до 8647 грн — даже мало, стоит повысить хотя бы до 9000, а лучше до 10 000 гривен", — считает экономист.

Козак также подвергает критике неудобство самой суммы. "Еще предлагал бы округлять минимальную зарплату с точностью хотя бы до 100 грн, как это было последние 5 лет. Это упрощает расчеты и работу бухгалтеров", — добавляет эксперт. В целом, по его мнению, такое повышение будет способствовать детенизации заработных плат и не будет оказывать существенного влияния на инфляцию.

Исторические прыжки "минималки" — когда кардинально повышали зарплату

За время независимости Украины было два кардинальных повышения минимальной заработной платы. Первый исторический скачок произошел 1 января 2017 года при правительстве Владимира Гройсмана. Тогда минималку подняли сразу вдвое — с 1600 до 3200 гривен. Тогда это явилось беспрецедентным шагом в социальной политике.

Второй резкий подъем произошел 1 января 2021, когда минимальную зарплату увеличили с 5000 до 6000 гривен. Оба раза такие кардинальные изменения сопровождались существенным ростом цен на товары и услуги, особенно в сфере малого бизнеса. В другие годы "минималку" увеличивали меньше, чем я на тысячу гривен, а с начала 2013-го и почти до конца 2015-го (то есть почти три года) минималка не увеличивалась вовсе.

Размеры минимальной заработной платы с 2000 по 2005 год

Чего ждать украинцам: подорожание неизбежно

Следовательно, повышение минимальной зарплаты обязательно приведет к росту цен, особенно на услуги малого бизнеса. ФЛП будут вынуждены компенсировать увеличенные налоговые нагрузки из-за повышения стоимости своих товаров и услуг.

Наибольшее подорожание коснется сферы услуг – от ремонта обуви до парикмахерских салонов. Малый бизнес, работающий на упрощенной системе налогообложения, первым почувствует на себе давление роста обязательных платежей и вынужден будет перевести эти расходы на потребителей.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Национальный банк Украины оставил учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Она действительно сдерживает инфляцию, но душит бизнес, уверены экономисты.