Заряжать надо раз на месяц: одесские умельцы создали телефон для блэкаутов (видео)

У такого телефона батарея точно не сядет

На фоне приближения холодной поры года и участившихся предупреждений о возможном возвращении блэкаутов, украинцы уже начали готовиться к тому, чтобы поддерживать связь с родными людьми даже в самые темные времена. И пока многие пускают слюнки на новые iPhone, народные умельцы переделывают старые "Самсунги" в ультимативные средства выживания.

Например, на радиорынке в Одессе мужчина показал два телефона, которые, по его словам, способны держаться без подзарядки месяц и одну неделю. Кадрами поделился telegram-канал "Ху**ая Одесса".

Как можно понять из ролика, мужчина собрал монстров на базе телефонов Samsung С3520 (или похожих на них). Вместо родной батареи к задней части были прикреплены зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов, которые часто используются в мелких электронных устройствах вроде электронных сигарет.

Сам создатель телефона-"франкенштейна" говорит, что разница между его детищами сводится к тому, что один использует аккумуляторы типа 18650, а другой — 21700.

Не совсем понятно, можно ли там пользоваться родным зарядным устройством или же аккумуляторы можно извлечь и подзаряжать отдельно от телефона или заменять на свежие.

