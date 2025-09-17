Заряджати треба раз на місяць: одеські умільці створили телефон для блекаутів (відео)

У такого телефону батарея точно не сяде

На тлі наближення холодної пори року і попереджень про можливе повернення блекаутів, українці вже почали готуватися до того, щоб підтримувати зв’язок з рідними людьми навіть у найтемніші часи. І поки багато хто пускає слинки на нові iPhone, народні умільці переробляють старі "Самсунги" в ультимативні засоби виживання.

Наприклад, на радіоринку в Одесі чоловік показав два телефони, які, за його словами, здатні триматися без підзарядки місяць та один тиждень. Кадрами поділився telegram-канал "Ху**ая Одесса".

Як можна зрозуміти з ролика, чоловік зібрав монстрів на базі телефонів Samsung С3520 (або подібних до них). Замість рідної батареї до задньої частини було прикріплено зарядні пристрої для літій-іонних акумуляторів, які часто використовуються у дрібних електронних пристроях на кшталт електронних сигарет.

Сам автор телефону-"франкенштейна" каже, що різниця між його дітищами зводиться до того, що один використовує акумулятори типу 18650, а інший — 21700.

Не зовсім зрозуміло, чи можна там користуватися рідним зарядним пристроєм, або акумулятори можна витягти і заряджати окремо від телефону чи замінити на свіжі.

