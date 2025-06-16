Сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы купить айфон без кредита

Купить айфон можно как за 12, так и за 3 месяца, но все зависит от вашего дохода

Айфоны остаются одной из самых популярных моделей смартфонов. Однако не каждый может позволить себе приобрести их сразу.

"Телеграф" посчитал, сколько нужно откладывать средств ежемесячно, чтобы накопить на этот смартфон без кредитов и рассрочек. Для примера мы взяли самый популярный среди них — Apple iPhone 13 на 128GB внутренней памяти.

На июнь 2025 средняя цена на iPhone 13 составляет 22 999 гривен, по данным "АЛЛО". Если поставить себе цель купить его через год, достаточно откладывать около 1 917 гривен ежемесячно. Это оптимальный вариант для большинства, поскольку нагрузка на бюджет будет умеренной.

Если хочется приобрести iPhone быстрее, например за 6 месяцев, придется ежемесячно откладывать примерно 3833 гривны. А для тех, кто планирует покупку еще быстрее, за 3 месяца, тогда ежемесячные сбережения должны быть в размере 7 666 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно собрать более 3 тысяч долларов, забыв об одной привычке.