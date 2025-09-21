Холоду и дождям конец, но ненадолго. Какая ожидается погода в Украине 21 сентября

По словам популярного синоптика, в это воскресенье ожидается до +29 градусов

В Украину возвращается летнее тепло — уже с этого воскресенья ожидается потепление до +29°, которое продлится до середины последней недели сентября. О конце дождей и холода рассказала популярный украинский синоптик Наталья Диденко.

В своем блоге в Фейсбуке эксперт заявила, что в воскресенье, 21 сентября, солнечная погода будет царить по всей стране: ясное голубое небо будут украшать только легкие белые облака. При этом солнце постарается разогнать градусы до летних.

Ожидается +24+29 градусов! На востоке Украины будет умереннее, +20+24 градуса Наталья Диденко

Температурные данные по Украине за 21 сентября. Фото: meteopost.com

Погода в Киеве 21 сентября

По словам синоптика, в воскресенье киевлянам точно повезет с погодой – день обещает быть ясным и солнечным, без осадков и с ветерком. Атмосфера будет оставаться спокойной, лишь к вечеру возможно легкое дуновение юго-западного ветра, который ненадолго освежит воздух.

Температура днем будет колебаться в пределах +25…+27 градусов, поэтому в городе будет царить по-летнему теплая и комфортная погода. Изменения Диденко прогнозирует чуть позже – вероятно, ощутимое похолодание придет ближе к середине недели, поэтому в ближайшие дни можно смело наслаждаться ласковым сентябрьским солнцем.

