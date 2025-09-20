От осенних морозов можно "спрятаться": как не замерзнуть дома, пока не греют батареи

3 доступных способа сохранить тепло в вашем гнездышке

Первые осенние заморозки уже дают о себе знать, а отопительный сезон в Украине еще не начался. Дом кажется прохладным, но согреться можно и без батарей — достаточно немного изменить привычный быт.

Есть доступные способы сохранить тепло в собственном доме или квартире, не включая покупные согревательные электроприборы. Тремя отличными идеями поделились эксперты в материале The Sun.

Одевайтесь потеплее

Если дома холодно, самое простое — надеть больше одежды. Не забудьте про теплые носки, чтобы не замерзли ноги, а под обычную одежду для дополнительного тепла можно надеть термобелье.

Устранители сквозняков и шторы

Вы можете купить специальную ленту для герметизации дверей и окон, чтобы избежать сквозняков. Осенью шторы также помогают удерживать тепло — открывайте их днем, чтобы впустить солнечный свет, и закрывайте сразу после заката, чтобы сохранить тепло внутри. Для еще большей теплоизоляции стоит обратить внимание на плотные шторы или термоизоляционные материалы.

Фото: freepik

Пластиковая бутылка с горячей водой

Отдых с грелкой помогает согреться и ощущать комфорт. Не забывайте: кипятком ее заполнять нельзя, а хранить — только пустой. Кстати, ранее "Телеграф" поделился идеей, как сделать грелку своими руками.