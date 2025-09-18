Резкое похолодание и даже снег? Когда украинцам ожидать ухудшения погоды

Погода в Украине скоро начнет ухудшаться

Украинцев ожидает прощальный подарок от лета — солнечная и сухая погода на ближайших выходных. Однако уже с середины следующей недели в стране похолодает и пройдут дожди.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозам, резкое похолодание накроет Украину с 25 сентября.

Когда в Украину придет похолодание

Синоптик Наталья Диденко заявила, что не любит давать долгосрочных прогнозов, но предупредила, что, вероятно, украинцев ждет ухудшение погоды уже со середины следующей недели.

Завтра, 19 сентября, антициклон с юго-запада вытеснит дожди из Украины, благодаря чему температура воздуха начнет повышаться. Это означает, что в ближайшие выходные, 20-21 сентября, повсюду будет теплая и сухая погода, с температурой до +24…+28 градусов.

Похолодание в Украине

А уже с 25-26 сентября в Украину придет резкое похолодание, которое принесет с собой осадки. В большинстве регионов прогнозируется дождь, а в западных областях ожидается переход дождя в мокрый снег и снег.

Сегодня, 18 сентября, в высокогорье Карпат уже зафиксировали первые осенние заморозки. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха утром составила -2°С.

На горе Поп Иван зафиксировали первые осенние заморозки

Однако, по слова Диденко, в октябре украинцев ожидает небольшой приятный подарок — еще одно "бабье лето".

Об ухудшении погоды предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич. Он говорит, что вторая половина сентября принесет циклоническую активность, которая коснется практически всех регионов.