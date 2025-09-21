Категорически запрещено делать это 21 сентября, чтобы точно не остаться без денег

Наши предки в этот день избегали некоторых вещей

В это воскресенье христиане в Украине по старому стилю отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, а по новому церковному календарю православные верующие и греко-католики чтут апостола от семидесяти Кондрата Афинского.

Кондрат жил в Афинах в I веке. Будучи епископом, он пользовался глубоким уважением среди своей паствы. Согласно преданию, благодаря его проповедям многие язычники обратились в православие. Это вызвало гнев идолопоклонников, которые решили уничтожить епископа. Однажды разъяренные язычники напали на Кондрата и забросали его камнями. Несмотря на это, он выжил, но вскоре был заключен в тюрьму, где скончался от истощения и голода.

В старину 21 сентября почитали как день плодородия земли, поэтому наши предки активно занимались переработкой недавно собранного зерна. Считалось, что усердный труд в этот день обязательно принесет плоды. Также от родственников принимали угощения — каши, пироги, а иногда и крепкие напитки или настойки. Этот день служил поводом выразить благодарность всем, кто трудится с усердием.

21 сентября принимали от родственников угощения. Фото: freepik

Что нельзя делать 21 сентября

Бездельничать — можно столкнуться с денежными проблемами.

Давать деньги в долг — будут трудно возвращаться.

Надевать чужие вещи — можно забрать себе чужие проблемы.

Совершать крупные покупки — вещи окажутся недолговечными.

Народные приметы 21 сентября

Ясная и теплая погода говорит о морозной зиме.

Прохладная дневная погода — о скорой непогоде.

Резкое похолодание – о раннем наступлении зимы.

У кого именины 21 сентября

В этот день именины празднуют Виктор, Назар, Дмитрий, Андрей, Даниил и Алексей.

Праздники и события 21 сентября

День работников леса

Международный день мира (International Day of Peace)

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer`s Day)

Всемирный день благодарности (World Gratitude Day)

День коллекционера

