Последнее тепло и резкое похолодание. Когда в Украине кардинально изменится погода

Синоптик Кибальчич поделился прогнозом погоды до конца сентября

В большинстве областей Украины по состоянию на 20 сентября еще продолжается метеорологическое лето, даже несмотря на прохладные ночи и слабый дневной прогрев. Однако среднесуточные показатели температуры все еще в целом сохраняются около +15 С и выше, с эпизодическими похолоданиями на несколько дней. В ближайшей перспективе нас ждет настоящая борьба лета и осени, которая будет выражаться в изменяющихся погодных условиях путем развития более динамичных и активных атмосферных процессов над Атлантико-Европейским регионом.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в период с 21 по 24 сентября включительно в Украине будут наблюдаться по-настоящему летние дни с аномально высокими показателями температуры воздуха, облачным небом и отсутствием осадков. Этот финальный в этом году летний аккорд будет обусловлен влиянием теплых балканских антициклонов, которые будут способствовать проникновению к нам воздушной массы средиземноморского происхождения на фоне устойчивых юго-западных воздушных потоков.

Ночью минимальные температуры составят около +10…+16 °С, на северо-востоке и в Карпатах местами +6…+9 °С; в дневное время воздух будет прогреваться до +22…+28 °С, в восточных, центральных и южных регионах 23-24 сентября местами можно ожидать настоящую жару: +29…+31 °С.

Ожидаемое проникновение холодной арктической воздушной массы в Европу по состоянию на 24 сентября. Стрелками показано направление развития похолодания, а синим цветом представлено отклонение температуры от климатической нормы в нижнем слое тропосферы (на высоте 1,5 км от земной поверхности):

Карта температур

Однако летнее тепло продлится недолго. Путем перестройки синоптических процессов в течение 23 – 25 сентября практически вся Европа погрузится в настоящую осень. Ожидается развитие обширной зоны похолодания на севере Европы, которая под действием мощных северо-западных воздушных потоков распространится на южные и юго-восточные районы. Это приведет к резкому похолоданию и снижению максимальных дневных температур на 10 – 13 °С всего за сутки! Кроме того, будут наблюдаться существенные колебания атмосферного давления, а также порывистый ветер, скорость которого 25 сентября может достигать 15-20 м/с. В северных и западных областях также пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. На прогностической карте наглядно показан масштаб ожидаемого похолодания, которое коснется практически всех стран Европы.

На территории Украины традиционно резкое понижение температуры и усиление ветра начнется с северо-западных областей уже 24 сентября, а в течение 25 сентября оно распространится на всю страну, включая Крым. Именно в эти дни произойдет наступление метеорологической осени, поскольку к концу сентября существенное потепление больше не предполагается, а среднесуточные значения температуры окажутся существенно ниже +15 °С. Ночью минимальные показатели температуры в период с 26 по 30 сентября будут колебаться в пределах +2…+10 °С, днем +11…+18 °С, на крайнем юге в последние дни месяца до +20…+22 °С. Кроме того, в указанные даты местами будут отмечаться первые заморозки не только на поверхности почвы, но также в воздухе до 0…-3 °С (за исключением южных областей).

